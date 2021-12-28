Согласно документу, предоставленному Китаем в начале этого месяца космическому агентству ООН, спутники Starlink уже дважды подлетали на опасно близкое расстояние до Китайской космической станции. Первый инцидент был зафиксирован 1 июля, а второй – 21 октября 2021 года.

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На что жалуется Китай

В документе говорится, что из соображений безопасности Китайская космическая станция ввела превентивные меры по предотвращению столкновений. Жалобы еще не прошли независимой проверки, а SpaceX пока не прокомментировала ситуацию.

Жалоба властей подняла целую волну возмущения в китайских соцсетях. Один из пользователей Weibo назвал спутники Starlink "просто кучей космического мусора", в то время как некоторые комментаторы вообще заявили, что они являются "американским оружием для ведения космической войны".

Проблема космического мусора и рост количества спутников на орбите

Учитывая, что вокруг Земли вращается около 30 тысяч спутников и множество космического мусора, ученые призывают правительства обмениваться данными о таких объектах, чтобы снизить риск космических столкновений. Одна только SpaceX уже запустила в космос около 1900 спутников Starlink.

Напомним, что Китай приступил к строительству собственной космической станции в апреле этого года с запуска Tianhe, крупнейшего из трех модулей. Ожидается, что станция будет полностью завершена до конца 2022 года.