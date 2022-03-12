Паника на болотах: "Роскосмос" требует от партнеров по МКС снять санкции и снова угрожает

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что корпорация требует от партнеров по проекту Международной космической станции снять санкции. Он снова прибегнул к угрозам и опубликовал карту возможных мест падения МКС.

Следует заметить, что ранее Рогозин уже откровенно угрожал уничтожением МКС. Похоже до него наконец начинает доходить, насколько серьезной ситуация является для России. В паническом порыве хоть что-то изменить глава российского космического ведомства прибег к очередным угрозам.

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Пока же "Роскосмос" разослал официальное обращение пока еще партнерам по проекту МУС. Об этом глава корпорации написал в своем телеграмм-канале. Напомним, что сеять пропаганду и разбрасываться нелепыми заявлениями в твиттере Рогозин больше не может, поскольку платформу заблокировали в России.

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" направляет письменные обращения партнерам по Международной космической станции – руководству Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA), Канадского космического агентства (Canadia агентства (European Space Agency, ESA; Agence spatiale européenne, ASE) с требованием снять с наших предприятий незаконные санкции,

– написал Рогозин.

Публикация сопровождается картинкой и очередными угрозами. На фото изображены места "возможного падения 500-тонной Международной космической станции".

Территория где может упасть МКС / Фото Дмитрия Рогозина

На фото также можно заметить, что со знанием географии у Рогозина также немалые проблемы (очевидно, как и с психическим здоровьем).

В ближайшее время стоит ожидать, что "Роскосмос" начнет умолять о снятии санкций введенных из-за циничного нападения на Украину. Когда Россия поймет, что пустыми угрозами не сможет ничего добиться пока неизвестно. Однако Рогозину, как и другим чиновникам, следует запечатлеть себе единственное – с террористами никто переговоров не ведет!