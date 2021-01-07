Разработчики Microsoft интегрировали новый виджет в панель задач Windows 10. Речь идет о виджете новостей и погоды, благодаря которому пользователи смогут получать актуальную информацию, не устанавливая стороннее программное обеспечение и не запуская браузер.

Сейчас нововведение доступно участникам программы раннего доступа. Согласно имеющимся данным, пользователи смогут персонализировать в новом виджете новости по тематике, соответствующей предпочтениям, пишет The Verge.

Интересно Аудитория браузера Edge от Microsoft выросла до 600 миллионов пользователей

Что известно

Для виджета используется агрегатор новостей Microsoft News, который собирает публикации из более чем 4500 источников. Также используется специальный алгоритм на основе нейросети для подбора новостей, которые соответствуют вкусам пользователя. Контент, в частности, подбирается на основе материалов, которые просматривает читатель и которые отмечает одобрительным отзывом.



Новые виджеты в Windows 10 / Фото The Verge

Источник говорит о том, что для нормальной работы нового виджета понадобится браузер Edge на базе Chromium. Любая ссылка, по которой пользователь переходит из виджета, будет автоматически открываться в фирменном обозревателе Microsoft. Разработчики говорят о том, что в новом виджете не будет рекламы, а при необходимости пользователи смогут его вообще отключить.

Как уже упоминалось, в настоящее время новый виджет доступен в рамках инсайдерской программы Microsoft. Испытать его уже могут пользователи тестовых сборок Windows 10 из США, Канады, Великобритании, Австралии и Индии. Предполагается, что в стабильных версиях операционной системы это нововведение появится в конце 2021 года.