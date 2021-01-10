Пандемия коронавируса внесла значительные изменения в повседневную жизнь людей. Неотъемлемой частью гардероба каждого стала маска.

На эти изменения отреагировали и технологические компании. Подробнее – в материале журналистов 24 канала.

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Костюм-защита от COVID-19

Например, канадская компания VYZR представила настоящий футуристический костюм, который должен защитить человека от коронавируса. В него встроили:

фильтр воздуха;

защитный щиток;

USB-зарядку;

батарею, которой должно хватить на 8 часов.



Костюм от VYZR / Скриншот из видео

Стоит такое удовольствие 250 долларов.

Для тех, кому нужна дополнительная защита, обычных масок недостаточно. Мы переизобрели средства персональной защиты. Наше изобретение можно легко носить в течение долгого периода,

– рассказал соучредитель VYZR Езин Аль-Куази.

Он также отметил, что в костюме легко дышать и в нем можно увидеть лица друг друга.

Технологический хит года

Однако, пожалуй, самым главным гаджетом 2020 года стал пульсоксиметр. Медицинский прибор, о котором большинство даже никогда не слышали, стал как никогда актуальным.

Он измеряет количество кислорода в крови. Показатели здорового человека – 95 – 99%. Если результат меньше, то человек вероятно болен и имеет проблемы с дыханием. Эта технология стала настолько популярной, что ее внедрили даже Apple в своих новых часах.



Apple добавил пульсоксиметр в свои часы / Скриншот из видео

Доктор медицины Сумбул Десаи рассказал, что во время дыхания сердце и легкие работают вместе, чтобы доставить кислород по всему телу. Насыщение крови кислородом – показатель работы организма и общего состояния дыхательной и сердечно-сосудистой системы.

Распространение роботов

COVID-19 стал также толчком к роботизации общества. Роботов начали использовать в больницах, чтобы помочь медицинскому персоналу справиться с наплывом новых пациентов, в частности:

в Соединенных Штатах Америки;

Японии;

Южной Кореи.



Роботы, которые помогают медперсоналу / Скриншот из видео

А в Таиланде целый отряд роботов вышел на работу в одном из торговых центров Бангкока. Они должны были помогать с уборкой и предотвратить распространение коронавируса среди посетителей.

Особенно дети любят роботов. Думаю, это совсем новая вещь, и это произошло в нужный период, когда социальное дистанцирование является мерой безопасности прямо сейчас. Поэтому взаимодействие с роботами может очень помочь в это время,

– отметила директор компании AIS Петра Банубанд.

Приложения для отслеживания COVID-19

Также с началом пандемии в мире активно начали использовать приложения для отслеживания распространения коронавируса. Во многих странах создали приложения, которые можно скачать на смартфон.

Тот через технологию bluetooth отслеживает контакты пользователя. И если он контактировал с человеком, больным коронавирусом, то получает об этом уведомление. Это быстрее, чем тест на коронавирус и помогает оперативнее выявить очаг вспышки болезни.



Создали приложения, которые обнаруживают COVID-19 / Фото AFP

Профессор генетики в университете Лунду Пол Фрэнк отметил: "В Швеции люди стараются следовать указаниям правительства. Однако из-за недостаточного понимания и отсутствия четких инструментов в борьбе с COVID-19, правительству очень трудно строить какую-то конкретную стратегию".

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Правда, у таких мобильных приложений достаточно много недостатков. Эти приложения анонимны и не собирают никакой персональной информации. Однако, приложения Норвегии, Бахрейна и Кувейта Amnesty International уже признала вызывающими беспокойство с точки зрения защиты частных данных. А исландское приложение от COVID-19 просто следило за передвижением своих пользователей.