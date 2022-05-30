Panasonic представила самый защищенный модульный ноутбук в серии Toughbook

Компания Panasonic много лет создает ноутбуки для работы в поле в рамках серии Toughbook. Теперь компания представила новую модель, надежно защищенную от внешних воздействий – Toughbook 40.

Чем интересен "бронебойный" ноутбук

Защищенный бизнес-ноутбук предназначен для пользователей, работающих в агрессивной среде. У него жесткий корпус из магниевого сплава с интегрированной ручкой и усиленными заглушками для портов.

Не пропустите Военнослужащие получат защищенные ноутбуки Terra

Ноутбук сертифицирован по американским военным стандартам надежности MIL-STD-810H и MIL-STD-461H. Это значит, что его можно:

без потери трудоспособности упустить с высоты 1,8 м,

он защищен от воды и пыли в соответствии со стандартом IP66,

может выдерживать воздействие высокой и низкой температуры и солнечной радиации

и вполне функционален на больших высотах.

Хотя новинка имеет дисплей большего размера, чем варианты предыдущих поколений, она весит примерно на 400 граммов меньше – около 3,35 кг. 14-дюймовый сенсорный IPS-дисплей поддерживает разрешение Full HD и яркость до 1200 нити – благодаря этому изображение на экране остается видимым даже на улице.

Впервые в серии появилась 5-мегапиксельная камера на передней панели с механической защитной шторкой, поддерживается инфракрасное распознавание лица с помощью Windows Hello, применяются четыре микрофона.



Panasonic Toughbook 40 / Фото Panasonic

Ноутбук будет продаваться с процессорами Intel Core i5 или i7 одиннадцатого поколения с интегрированной UHD-графикой (возможный апгрейд), поддерживается до 64 Гбайт оперативной памяти и SSD до 2 Тбайт. В качестве дополнительной защитной функции предлагается Secure Wipe, что позволяет стереть содержимое накопителей буквально за секунды.

Модель получила клавиатуру и кнопку питания с подсветкой для использования новинки даже во тьме, а также большой резистивный тачпад, который можно использовать даже под дождем или перчатками. Имеются динамики, обеспечивающие громкость до 95 дБ для работы в шумной среде.

Что по модульности?

Модульная конструкция позволяет пользователю самостоятельно заменять устаревшие компоненты или кастомизировать модель под определенные задачи.

Можно изменять:

аккумулятор,

ОЗУ,

ПЗУ,

клавиатуру

и других элементов.

Новинка работает под управлением Windows 10 или 11 Pro и может поставляться даже с Blu-ray или DVD-приводом. Обеспечивается до 36 часов работы без подзарядки в полевых условиях при условии, что пользователь имеет в комплекте второй аккумулятор.

По словам представителя Panasonic, это самый защищенный Toughbook компании за всю историю. Он пригодится корпоративным пользователям, сотрудникам государственных организаций и специальных ведомств. Модель имеет до восьми зон, доступных для замены и/или обновления пользователями.

Читайте на сайте Samsung представила ноутбук нового поколения, чем он вас удивит

Цена Panasonic Toughbook 40

Конечно, стоит такой максимально защищенный ноутбук немало – цена составляет от 4899 долларов (≈144345 гривен). Начало продаж ожидается в ближайшее время.