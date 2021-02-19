Компания Panasonic показала робота Nicobo, который не может самостоятельно передвигаться по квартире, но с которым можно поговорить, хотя вразумительного ответа от него получить не удастся. Убирать за ним точно не понадобится.

В робота встроили камеру для распознавания лиц, микрофоны для распознавания речи, сенсорные датчики для распознавания объятий и датчик освещенности, чтобы кот мог поспать при ярком солнечном свете.

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Функции робота

Nicobo может поворачиваться в разные стороны и менять направление взгляда. Если его погладить, он начнет двигать хвостом. Но если он будет в плохом настроении, то может и начать игнорировать хозяина. С ним также можно разговаривать, но сначала он будет знать только несколько слов. Постепенно речь будет развиваться до уровня ребенка. Понятно, что нормального разговора с роботом не получится, но его бормотание, как заявляют разработчики, "помогут усилить ощущение, что он действительно внимателен и слушает вас".

Смотрите краткую демонстрацию возможностей робота: видео

Купить новинку нельзя — Panasonic представила его через краудфандинг, пообещав выпустить 320 моделей, которые уже раскупили. Владельцам также нужно будет платить по 10 долларов ежемесячно для обновления программного обеспечения.

Panasonic создала робота совместно с Мичио Окада, профессором университета технологий Тоехаси, который несколько лет занимается роботами-компаньонами, помогающими справиться с одиночеством.