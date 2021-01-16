В перечень представленных на международной выставке CES 2021 оригинальных цифровых решений присоединился новый продукт компании Panasonic Automotive – голографический дисплей с функциями дополненной реальности для автомобилей. При создании новинки производитель использовал фирменные разработки в области оптики и проекции изображений, а также искусственного интеллекта.

По словам президента Panasonic Automotive Скотта Кирчнера, HUD (индикатор на лобовом стекле) - одна из самых растущих категорий рынка транспортных средств, но уже существующие решения для лобового стекла покрывают индикацией лишь небольшой участок дороги. Новинка охватывает больше дорожного пространства и при этом сочетает стандартную информацию в реальном времени, сообщает EconomicTimes.

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Особенности системы HUD

Компактный дисплей имеет разрешение 4K и работает с поддержкой 3D-радара, что обеспечивает 180-градусный обзор на расстоянии до 90 метров вперед с шириной до трех дорожных полос. С помощью усовершенствованной оптики система способна обнаружить пешеходов и другие объекты даже при слабом освещении и в ночное время. Кроме того, с помощью ИИ-алгоритмов новинка расставляет маркеры на полосах, а также сообщает о невозможности проезда через различные препятствия.

Как это работает

Дисплей применяет наложение графики на дорогу, знаки и предметы, и способен фокусировать внимание водителя на приближающихся объектах, таких как олень, внезапно вышедший на дорогу или дорожное ограждение. При этом система оптимизирует поле обзора и органично отображает объекты на стекле, не заслоняя дорогу. Устройство точно отслеживает направление взгляда водителя, а также перемещение объектов вокруг движущегося автомобиля и в соответствии с этим динамически смещает голограммы, избегая "россинхрона". Это позволяет снизить нагрузку на человека и сделать управление автомобилем максимально безопасным.

Цена и дата появления в продаже коммерческой версии новинки будут объявлены позже.