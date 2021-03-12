Компания Panasonic создала миниатюрный портативный генератор, питающийся от USB и очищающий 3 кубометра воздуха вокруг себя от бактерий и вирусов. Внешне новое устройство напоминает обычную термокружку.

Устройство можно установить на любую ровную поверхность или даже в отверстие для стакана в автомобиле. Оно потребляет всего 3,5 Вт энергии и может работать от любого USB-порта.

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Как работает новинка

Генератор производит так называемые частицы nanoe, или, если использовать научные термины, гидроксильные радикалы в водяной оболочке. Как показали исследования, проведенные в университете префектуры Осака (Япония), эти частицы способны подавлять активность SARS-CoV-2 в помещениях с эффективностью более 99 процентов.

Panasonic уже использует генераторы nanoe в климатической технике, например, кондиционерах и очистителях воздуха. Но нынешняя ситуация с коронавирусом мотивировала компанию разработать еще и мобильный вариант, который можно брать с собой и использовать в доме, офисе, автомобиле.



Новый прибор мобильный, его можно легко переносить / Panasonic

Неизвестно, поступят ли такие портативные генераторы nanoe в продажу в Украине. Компания также готовит более производительные стационарные модели Air-E, которые можно будет вмонтировать в потолок или стену.

Технология nanoe уже активно используется в Японии: в кафе, гостиницах, медучреждениях, а также электропоездах крупнейшего японского оператора Japan Railways. Кроме того, концерн Toyota применяет такие генераторы в системах вентиляции своих премиальных моделей.

Смотрите рассказ компании о частицах nanoe и новой технологии: видео на английском