Panasonic, Hitachi, Yamaha: японские производители один за другим покидают Россию

Японские технологические компании, среди которых производители потребительской электроники, мотоциклов, строительной техники и прочее, объявляют о выходе из российского рынка. В частности, Panasonic и Yamaha.

Сейчас известно об остановках и поставок, и производства на территории страны убийц. Какие еще компании ушли – дальше.

Интересно Популярный сервис для веб-дизайнеров Figma присоединился к санкциям против России: детали

Кто ушел из России

Panasonic. Самый крупный японский и один из ведущих мировых производителей электроники. Изготовление не только мелкой техники, но и бытовых приборов. Компания пожертвовала около 20 миллионов иен польскому Красному Кресту, поддерживающему украинских беженцев, и неправительственной организации Peace Winds Japan, оказывающей помощь Украине.

В Panasonic Group мы очень озабочены текущей ситуацией в Украине и хотим выразить глубокие соболезнования всем пострадавшим. Мы надеемся, что мир вернется к миру и безопасности как можно скорее,

– говорится на сайте компании.