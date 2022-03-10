Panasonic, Hitachi, Yamaha: японские производители один за другим покидают Россию
10 марта 2022 , 17:02Читати новину українською
Источник:"Сегодня"
Японские технологические компании, среди которых производители потребительской электроники, мотоциклов, строительной техники и прочее, объявляют о выходе из российского рынка. В частности, Panasonic и Yamaha.
Сейчас известно об остановках и поставок, и производства на территории страны убийц. Какие еще компании ушли – дальше.
Интересно Популярный сервис для веб-дизайнеров Figma присоединился к санкциям против России: детали
Кто ушел из России
- Panasonic. Самый крупный японский и один из ведущих мировых производителей электроники. Изготовление не только мелкой техники, но и бытовых приборов. Компания пожертвовала около 20 миллионов иен польскому Красному Кресту, поддерживающему украинских беженцев, и неправительственной организации Peace Winds Japan, оказывающей помощь Украине.
В Panasonic Group мы очень озабочены текущей ситуацией в Украине и хотим выразить глубокие соболезнования всем пострадавшим. Мы надеемся, что мир вернется к миру и безопасности как можно скорее,
– говорится на сайте компании.
- Yamaha Motor – производитель мотоциклов, вездеходов, лодок, снегоходов, моторов, катеров. Материнская компания Yamaha Motor – Yamaha Corporation – также является одним из крупнейших в мире производителей пианино.
- Hitachi Construction Machinery Co – производитель гидравлических экскаваторов.
- Komatsu Ltd – производитель строительной техники.
- Tadano Ltd – производитель автокранов.