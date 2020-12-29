Компания Илона Маска годами разрабатывала собственный рецепт аккумуляторов, параллельно сотрудничая с опытными производителями. Одним из основных поставщиков батарей для электрокаров Tesla всегда была компания Panasonic и она, похоже, продолжит изготовление специальных элементов питания для компании Маска.

На сентябрьском "Дне батарей" Маск рассказал присутствующим о давно запланированной смене стратегии компании в производстве батарей и представил новый аккумулятор увеличенного размера с улучшенной бисквитной конструкцией, который Tesla собирается выпускать сама на Gigafactory в Фримонте, Калифорния, а также в Берлине и Шанхае, сообщает 24 канал.

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Теперь же Nikkei Asia сообщила, что Panasonic работает над строительством производственных линий по выпуску прототипов батарей 4680 на своей фабрике. Стоимость проекта, который может привести к новому контракту с Tesla, достигает десятков миллионов долларов, отмечает Electrek. Производство запустят в следующем году.

Особенности батарей

Ячейка 4680 с электродами без печатных контактов – 46 мм в диаметре и 80 мм по высоте – повышает запас хода электромобиля на 16% и позволит сэкономить на производстве до 14% по сравнению с нынешними батареями Tesla. Эти инновации позволят компании наладить выпуск электромобилей по цене в 25 тысяч долларов уже через три года, уверен гендиректор Tesla.

Кроме того, новые аккумуляторы появятся уже в следующем году у кроссоверов Model Y, произведенных по новой технологии на заводе Gigafactory в Берлине.