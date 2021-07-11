Сотни миллионов лет назад то, что станет канадской территорией Юкон, покрывал океан. Он был заполнен бронированными трилобитами, похожими на моллюсков брахиоподами и другими существами, похожими на улиток и кальмаров. Эти сотни миллионов лет на дне океана накапливались отложения в результате оседания вещества. И теперь мы можем увидеть их и "прочитать" историю древней палеозойской эры.

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Отложения палеозойской эры у реки Пил / Фото Phys.org

Чем важна эта находка

Канадская река Пил много лет промывала каньон, который и нашли ученые. Вода открыла людям то, что сотни миллионов лет назад было дном океана, в котором обнаружили многочисленные окаменелости. Открытие показывает изменения содержания кислорода на морском дне в течение почти 120 миллионов лет раннего палеозоя, который был временем, способствовавшим быстрому развитию сложной многоклеточной жизни.

Ранее людям не удавалось увидеть в одном месте такой огромный слой истории Земли. Большинство скальных образований палеозойской эры были разрушены тектоническими силами или подверглись эрозии с течением времени.

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На заре палеозоя, в кембрийский период, примерно 541 миллион лет назад, в глубоких водах этого и других океанов уровень кислорода был очень мал. Он оставался в дефиците до девонского периода, который начался около примерно 405 миллионов лет назад. Тогда за несколько миллионов лет уровень кислорода резко взлетел к уровням, близким к уровням в современных океанах. В результате разнообразие жизни на Земле стало расти бешеными темпами. Появилась крупная хищная рыба, двоякодышащая рыба, появляются первые наземные животные и насекомые. Первобытные папоротника и хвойные деревья начали активно распространяться.

Но кроме взрывов жизни происходили и массовые вымирания. Ученые надеются, что найденные на Юконе отложения позволят лучше понять темпы развития жизни, ее эволюцию, изменения уровня кислорода в океанах и ответят на другие вопросы об эре, которая предшествовала эре динозавров.