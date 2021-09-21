От неандертальца по имени Крейн остался лишь фрагмент черепа. Найден он был на дне Северного моря, которое 50 тысяч лет назад было на 50 метров мельче. Крейн жил в Европе около 50–70 тысяч лет назад и является первым представителем вида, найденным в Нидерландах. Близнецы Анри и Альфонс Кеннисы занимаются палеореконтрукцией. И теперь они показали всему миру как, вероятно, выглядел неандерталец Крейн.

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Неандерталец со дна Северного моря

Фрагмент черепа неандертальца Крейна был выловлен на дне Северного моря вместе с костями древних животных. Вытащил его коллекционер окаменелостей из Бельгии Люк Антонис.

Экспертиза подтвердила, что кость принадлежит мужчине-неандертальцу, который жил 50–70 тысяч лет назад. Это делает находку древнейшей костью древнего "человека", обнаруженной под водой.

Диета представителя "параллельного человечества" была преимущественно мясной. Этим он никак не выделяется среди других представителей вида.

Одна из интересных особенностей находки, которую братья Кеннис воплотили во время реконструкции, – это небольшая дырочка на надбровной дуге. Она возникла из-за образования доброкачественной опухоли под кожей. Неандерталец пережил ее в детстве. Такой случай впервые фиксируется среди представителей "параллельного человечества".

Реконструкции Анри и Альфонса Кеннисов позволяются миру увидеть как выглядели неандертальцы или наши прямые предки.