Homo naledi был обнаружен в 2013 году в отдаленной пещерной камере системы пещер "Восходящая звезда", что расположена в Южноафриканской Республике. Эти гоминиды жили параллельно с нашими предками и исчезли примерно 226 тысяч лет назад. Находки окаменелостей, принадлежащих Homo naledi, немногочисленны. Это делает вид довольно загадочным.

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Трехмерная реконструкция найденного черепа по сравнению с черепами взрослых Homo naledi / Фото Sci-News

Новые находки в пещере "Восходящая звезда"

Недавно были обнаружены новые окаменелости – шесть зубов Homo naledi и 28 фрагментов черепа. Исследовав их, палеоантропологи поняли, что принадлежат они "незрелому" представителю вида. Homo naledi получил имя "Лети" в честь слова "letimela", что означает "потерянный". Жил гоминид примерно 250 тысяч лет назад и умер в возрасте от 4 до 6 лет. Объем мозга Лети – от 480 до 610 кубических сантиметров, что составляет примерно 90 – 95 процентов объема мозга взрослого Homo naledi.

Ранее остатков детей Homo naledi не находили, поэтому это особо ценная находка, которая помогает лучше понять все этапы жизни загадочного вида. Интересно и то, что это явно примитивный вид, который существовал во времена, когда в Африке, вероятно, уже жили анатомически современные люди. Поэтому сам факт существования Homo naledi усложняет наше понимание того, кто и какой вклад внес в изобретение, например, сложных каменных орудий или ритуальных практик.