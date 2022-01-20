В Пакистане женщину приговорили к смертной казни за "богохульство" в WhatsApp

Пакистанский суд приговорил 26-летнюю женщину к 20 годам тюрьмы и последующей казни через повешение. На нее пожаловался мужчина, с которым она переписывалась в WhatsApp в 2019 году.

Как пишет источник, Аника Атик познакомилась с пакистанцем в мобильной онлайн-игре. Впоследствии он обвинил женщину в отправлении богохульных карикатур на исламских пророков и оскорбительных сообщений о святых.

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Что известно

Согласно позиции обвинения, подсудимая "намеренно оскверняла священных праведных личностей и оскорбляла религиозные убеждения мусульман".

Женщина якобы также использовала свою учетную запись в соцсети Facebook для передачи богохульных материалов другим аккаунтам.

Атик заявила, что она практикующая мусульманка и отвергла все обвинения.

По ее словам, мужчина намеренно втянул ее в религиозную дискуссию, чтобы отомстить за отказ поддерживать с ним дружеские отношения.

В результате суд встал на сторону мужчины, имя которого The Guardian не называет, приговорив Анику Атик к 20 годам тюрьмы и последующему повешению.

В Пакистане одни из самых строгих законов о богохульстве в мире. Власти регулярно выносят смертные приговоры. Как правило, казни не осуществляют, и заключенные проводят всю жизнь в тюрьме. Однако, пишет источник, судебные процессы по делам о богохульстве в Пакистане крайне опасны, поскольку обвиняемых часто убивают в результате самосуда еще до того, как суды выносят вердикт. Сами же судьи, опасаясь последствий, редко оправдывают обвиняемых, подвергаясь давлению с целью вынесения обвинительных приговоров.

Сегодня, по данным Комиссии США по международной религиозной свободе, около 80 человек в Пакистане находятся в тюрьме за богохульство, по меньшей мере половина из них приговорена к смертной казни, хотя казней не было.