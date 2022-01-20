Как пишет источник, Аника Атик познакомилась с пакистанцем в мобильной онлайн-игре. Впоследствии он обвинил женщину в отправлении богохульных карикатур на исламских пророков и оскорбительных сообщений о святых.
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Что известно
- Согласно позиции обвинения, подсудимая "намеренно оскверняла священных праведных личностей и оскорбляла религиозные убеждения мусульман".
- Женщина якобы также использовала свою учетную запись в соцсети Facebook для передачи богохульных материалов другим аккаунтам.
- Атик заявила, что она практикующая мусульманка и отвергла все обвинения.
- По ее словам, мужчина намеренно втянул ее в религиозную дискуссию, чтобы отомстить за отказ поддерживать с ним дружеские отношения.
В результате суд встал на сторону мужчины, имя которого The Guardian не называет, приговорив Анику Атик к 20 годам тюрьмы и последующему повешению.
Сегодня, по данным Комиссии США по международной религиозной свободе, около 80 человек в Пакистане находятся в тюрьме за богохульство, по меньшей мере половина из них приговорена к смертной казни, хотя казней не было.