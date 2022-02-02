Хоупвелльская культура (или Хоупвеллская традиция) существовала на территории северо-восточной и центрально-восточной Северной Америки примерно между 200 годом до нашей эры и 500 годом нашей эры. Упадок культуры был чрезвычайно стремительным и ученые не могли понять, что могло стать этому причиной. Назывались разные версии: изменение климата, война, исчезновение животных, которыми питались люди. Но последние исследования свидетельствуют – причиной упадка стало падение обломков кометы полторы тысячи лет назад.

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Распространение культуры Хоупвелл / Фото Wikipedia

Что известно о древней катастрофе

Археологи провели исследование в долине реки Огайо. В 11 археологических раскопках в трех штатах были обнаружены свидетельства древней катастрофы. Проведя радиоуглеродную датировку удалось узнать время события, которое стало причиной упадка культуры Хоупвелл: 283 – 383 года нашей эры. В это время мощные лесные пожары опустошали территорию нынешних США на площади почти 15 тысяч квадратных километров.

Обратите внимание! В период между 283 и 383 годами китайские астрономы зафиксировали 69 околоземных комет.

Сферулы железа и кремния свидетельствуют о давнем мощном воздушном взрыве / Фото Scientific Reports

Тщательные исследования позволили обнаружить в почве микросферы, которые являются маркерами падения и взрыва космических тел. В частности, это сферулы железа, кремния, частицы иридия и платины, а также микрометеориты. Учитывая отсутствие кратера, ученые пришли к выводу, что космическое тело взорвалось в воздухе, вызвав мощный взрыв. Он стал причиной ужасных лесных пожаров – свидетельства этого нашли ученые на месте археологических раскопок.

Земляной вал в форме кометы / Фото Scientific Reports

Историческая наука также свидетельствует о взрыве кометы или астероида в воздухе: в вероятном эпицентре взрыва люди построили вал в форме кометы или астероида во время падения. Также люди культуры Хоупвелл после крушения собирали железные обломки космического тела и использовали его в своих целях. А в "постхоупвелльских" культурах повсеместно встречаются легенды о падении и взрыве небесного тела:

Жители Майами рассказывают о рогатой змее, которая летела по небу и бросала камни на землю, прежде чем упасть в реку. Когда вы видите летящую по воздуху комету, она выглядит как большая змея,

– рассказывает профессор антропологии Кеннет Танкерсли.

Племя шауни называли это "небесной пантерой", которая "могла снести лес". Также легенды племени свидетельствуют о "днях, когда Солнце упало с неба".

У народа гуронов свои легенды: там рассказывают о темном злом облаке, которое летело по небу и было уничтожено огненным копьем.

Ученые считают, что, вероятно, в атмосфере взорвалось не все космическое тело, а обломок, что откололся от материнского астероида или кометы. Это не повлекло за собой скорую гибель культуры Хоупвелл, но привело к ее довольно быстрому упадку из-за возможных климатических изменений, возможной гибели части населения, разрушения торговых путей, гибели урожаев и цепочки других катастроф.