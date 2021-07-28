Как поймать метеорит: всемирный проект отслеживания метеоритов и метеорных дождей

Падение метеоритов на Землю – ситуация довольно банальная. Но найти остатки космического тела на Земле очень тяжело. Они тонут в океанах, теряются в лесах и болотах, рядовые люди забирают их себе на память. Поэтому ученым нужна сеть, которая поможет быстро вычислить траекторию падения небесного тела и быстро найти метеорит.

Чтобы вести слежку за метеоритами и метеорами ученые начали размещать множество камер в разных странах мира. Система получила название Global Meteor Network (GMN). Благодаря многочисленным камерам удается "ловить" космические тела, которые сгорают в атмосфере или даже достигают поверхности Земли. Также камеры помогают быстро вычислить траекторию падения космического тела, а это в свою очередь значительно ускоряет поиски.

Читайте по теме Над Норвегией пронесся огромный метеорит: впечатляющее видео

Камеры GMN фиксируют многочисленные метеоры: смотреть видео онлайн

Что известно о Global Meteor Network

Система представляет собой более 450 камер, которые постоянно ведут наблюдение за небом, чтобы не пропустить ни одного метеора или метеорита. Камеры расположены в 23 странах мира. К таким странам относятся:

США.

Канада.

Великобритания.

Франция.

Израиль.

Испания.

Германия и другие страны.

Увидеть расположение камер, которые охотятся за космическими телами, сгорающими в атмосфере можно на сайте.

Основная оперативная цель проекта – создать децентрализованный инструмент научного уровня, который будет наблюдать за ночным небом каждую ночь в течение года с максимально возможного количества мест по всему миру,

– говорит руководитель проекта Дэнис Вида.

В дальнейшем команда ученых планирует установить еще больше камер в разных странах, чтобы гарантировать, что редкие и уникальные события будут зафиксированы, а метеориты найдены. Чтобы точно определить траекторию падения тела нужно, чтобы за ним наблюдало по крайней мере 2 камеры.

Именно благодаря сети GMN удалось быстро локализовать место падения редкого метеорита Winchcombe, который оказался "свидетелем" зарождения жизни на Земле. Благодаря этому метеорит не подвергся высокому уровню заражения земными микроорганизмами.

Также сеть камер позволяет наблюдать за метеорными потоками и даже прогнозировать их активность в разные годы.