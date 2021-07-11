Британский метеорит оказался свидетелем зарождения жизни: что он нам может рассказать

Падение метеорита Winchcombe 28 февраля 2021 года зафиксировали несколько камер в Великобритании. Специалисты смогли быстро воссоздать траекторию движения камня и узнать место падения. Благодаря этому метеорит достался ученым в идеальном состоянии, ведь по качеству он близок к образцам, которые доставляют космические аппараты.

Исследования, проведенные на метеорите показывают, что космический камень образовался около 4,5 миллиарда лет назад, когда сама Солнечная система только зарождалась. Также тщательный осмотр камня позволяет классифицировать находку, которая оказалась углеродным хондритом. Каменный метеорит, богатый водой и органическими веществами, который сохранил свой химический состав с момента образования Солнечной системы.

Интересно Ученые отследили путь частицы метеорита, продолжительностью 4,5 миллиарда лет



Метеорит Winchcombe / Фото University of Glasgow

Что метеорит Winchcombe может рассказать о возникновении океанов и жизни на Земле

Каменный метеорит стал первым найденным углеродным хондритом на территории Великобритании за последние 30 лет. Учитывая высокое качество находки, Совет по науке и технологиям Великобритании (STFC) сразу начал финансирование проекта изучения.

Финансирование STFC позволило ученым быстро начать поиск признаков воды и органических веществ в Winchcombe, прежде чем они могут быть загрязнены земной средой.

Почти все метеориты "приходят" к нам от астероидов, которые остались от "строительных блоков" Солнечной системы. Они могут рассказать нам, как формировались планеты, подобные Земле,

– рассказывает доктор Эшли Кинг, которая одна из первых прибыла на место падения метеорита.

Углеродистые хондриты, подобные Winchcombe, состоят из смеси минералов и органических соединений, включая аминокислоты. Это самые примитивные и нетронутые материалы Солнечной системы, которые могут предоставить уникальную информацию о том, где была образована вода и другие "строительные блоки" жизни, а также из чего сделаны планеты – это одни из самых больших вопросов, которые задает научное сообщество.

Ученые отмечают, что метеорит Winchcombe во многом похож на астероид Рюгу, образцы которого доставила на Землю автоматическая межпланетная станция Агентства аэрокосмических исследований Японии "Хаябуса-2".

Теперь на Winchcombe ждут многочисленные исследования, которые и помогут ученым как Великобритании, так и всей Земли лучше понять эволюционный процесс планеты, тайну появления воды на планете и главную загадку истории – зарождение жизни.