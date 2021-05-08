Предполагают, что возвращение ракеты Long March 5B состоится ориентировочно над Туркменистаном. Это должно произойти в 5:52 утра по киевскому времени.
Кстати Падающая китайская ракета войдет в атмосферу Земли 9 мая - места возможного падения обломков
Ракета может причинить вред
В мире опасаются, что обломки объекта могут достичь земли, причинив вред. Дело в том, что часть конструкций падающей степени сгорит в плотных слоях атмосферы, но некоторые огнеупорные элементы могут достичь земли.
Вероятные места падения ракеты
- Эксперты знают лишь то, что ракета повторно войдет в атмосферу в пределах 51,5 градуса северной и столько же градусов южной широты от экватора.
- Аэрокосмическая корпорация, которая следит за ракетой, прогнозирует, что она войдет по маршруту между Юго-Восточной Европой и серединой Тихого океана.
- Сайт Space-Track, который отслеживает космический мусор, успокаивает: вероятность падения ракеты в радиусе менее километра от любого места на Земле – лишь 1 из 196,9 миллиона. Поэтому людям советуют не волноваться.