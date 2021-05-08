Предполагают, что возвращение ракеты Long March 5B состоится ориентировочно над Туркменистаном. Это должно произойти в 5:52 утра по киевскому времени.

Кстати Падающая китайская ракета войдет в атмосферу Земли 9 мая - места возможного падения обломков

Ракета может причинить вред

В мире опасаются, что обломки объекта могут достичь земли, причинив вред. Дело в том, что часть конструкций падающей степени сгорит в плотных слоях атмосферы, но некоторые огнеупорные элементы могут достичь земли.

Вероятные места падения ракеты