100-метровый астероид врезался в Землю тысячи лет назад: ученые нашли место падения

Исследователи тщательно изучают найденные места импактных событий – места на Земле, куда попали астероиды. Это позволяет лучше рассчитать частоту таких столкновений, их силу и последствия для Земли и живого мира. Недавно были обнаружены свидетельства удара астероида, который попал в Антарктиду.

Подавляющее большинство астероидов, диаметр которых составляет до 150 метров не достигают поверхности Земли, а фрагментируются и испаряются. Это приводит к воздушному взрыву, подобному падению Тунгусского, Сихоте-Алинского или Челябинского метеоритов. Более крупные и более сильные тела могут достигать поверхности и вызывать страшные взрывы. Как следствие – образуется кратер. На месте удара может не остаться крупных обломков космического тела, ведь они испаряются в момент столкновения. Может не остаться даже кратера, ведь время и природа сотрет его с лица Земли. Но есть другие свидетельства таких импактных событий далекого прошлого.

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Падение метеорита Winchcombe 28 февраля 2021 года над Великобританией, зафиксировано сетью камер UKFAll / Фото University of Glasgow

Что нашли исследователи

Исследования показывают, что падение малых метеоритов, таких как Тунгусский или Челябинский, довольно частое дело. Однако отыскать свидетельства таких ударов гораздо труднее, чем кратеры от огромных астероидов.

Остатки сверхскоростных столкновений с поверхностью Земли в основном сохраняются в виде ударных кратеров. Образование кратера сопровождается возникновением характерного набора ударно-метаморфических эффектов и образованием минеральных соединений под действием высокого давления в целевых породах.

Именно такие соединения отыскали ученые в Антарктиде. 17 внеземных конденсационных сферул S-типа были обнаружены на вершине горы Walnumfjellet. Они образовались, когда космическое тело взорвалось, а его остатки и ударная волна достигли поверхности. Размер астероида, вероятно, составлял не менее 100 метров.

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Закаленная структура сферул свидетельствует об их охлаждении за считанные секунды. Следовательно, эти частицы не могли сформироваться в виде космических сферул в верхних слоях атмосферы, поскольку они остыли бы задолго до того, как достигли антарктического льда и не потерпели бы изотопного обмена кислорода со льдом. Соответственно, взрыв произошел на малой высоте.

В сферах была обнаружена высокая доля никеля, оливина и других соединений, которые характерны для хондритов – каменистых метеоритов. Ученые датировали событие – оказалось, что метеорит взорвался низко над Антарктидой около 480 тысяч лет назад. Вероятно, что он не повлиял на течение жизни на планете.

Исследователи продолжают изучать находки. Также в Антарктиде непрерывно ведутся поиски новых метеоритов.