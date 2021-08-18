Падают как люди: работы Boston Dynamics преодолели полосу препятствий – видео

Boston Dynamics продолжает обучать своих роботов новым действиям и движениям. Они уже умеют танцевать в одиночестве и синхронно, открывать двери, ходить по лестнице и многое другое. На этот раз их заставили заняться паркуром. Для этого создали целую полосу препятствий.

Конечной целью учений является приближение движений и реакций работа к человеческим. Ведь машина не всегда может адекватно воспринимать изменения окружающей среды. Как отмечают представители компании, их проект Atlas является исследовательским, а не коммерческим.

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Проект Atlas

Понятно, что рано или поздно результаты работы команды послужат будущим поколениям роботов, в том числе и коммерческим образцам. Однако пока команда стремится научить их реагировать на изменения обстановки.

Если им удастся достичь цели, работы Boston Dynamics, по заявлению самой компании получат "практически безграничные" возможности.

На видео, продемонстрированном компанией, двое роботов преодолевают полосу препятствий: они бегают, прыгают с пола на высокую платформу, перепрыгивают через балки, используя свои "руки", проходят по наклонной поверхности и по узкой балке на высоте и даже делают сальто.

Демонстрация возможностей роботов: видео

Согласно объяснениям, для робота создают небольшое количество универсальных шаблонов поведения и он сравнивает их со средой, в которой находится. Таким образом, разработчикам не нужно программировать действия для каждого препятствия или ямы. Робот сам принимает решение о следующем действии.

Мне трудно представить мир через 20 лет, в котором нет мобильных роботов, которые работали вместе с людьми. Мы все еще находимся в начальной стадии создания этого будущего. Я надеюсь, что подобные демонстрации дают небольшое представление о возможностях роботов,

– говорит руководитель подразделения Atlas Скотт Куиндерма.

Однако не все попытки были успешными. Иногда машины падали. В отдельном ролике команда Atlas рассказала как шел процесс обучения, показала неудачные дубли и кадры с камер, установленных в корпусе "подопытных".

Детали разработки и обучения: видео

Boston Dynamics заявляет, что с тех пор, когда Atlas представили впервые, команда достигла значительных результатов. Часто они незаметные на первый взгляд, но эти изменения ложатся в основу каждого движения и реакции машины, помогает все лучше справляться с заданиями.

Напомним, компания с 2017 года принадлежит японской корпорации SoftBank, которая выкупила Boston Dynamics у Google. И в свою очередь купила ее в 2013 году. Самым известным ее "созданием" является четвероногий робот Spot, похожий на собаку.