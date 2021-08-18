Падают как люди: работы Boston Dynamics преодолели полосу препятствий – видео
Источник:Boston Dynamics
Boston Dynamics продолжает обучать своих роботов новым действиям и движениям. Они уже умеют танцевать в одиночестве и синхронно, открывать двери, ходить по лестнице и многое другое. На этот раз их заставили заняться паркуром. Для этого создали целую полосу препятствий.
Конечной целью учений является приближение движений и реакций работа к человеческим. Ведь машина не всегда может адекватно воспринимать изменения окружающей среды. Как отмечают представители компании, их проект Atlas является исследовательским, а не коммерческим.
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Проект Atlas
- Понятно, что рано или поздно результаты работы команды послужат будущим поколениям роботов, в том числе и коммерческим образцам. Однако пока команда стремится научить их реагировать на изменения обстановки.
- Если им удастся достичь цели, работы Boston Dynamics, по заявлению самой компании получат "практически безграничные" возможности.
- На видео, продемонстрированном компанией, двое роботов преодолевают полосу препятствий: они бегают, прыгают с пола на высокую платформу, перепрыгивают через балки, используя свои "руки", проходят по наклонной поверхности и по узкой балке на высоте и даже делают сальто.
Демонстрация возможностей роботов: видео
Согласно объяснениям, для робота создают небольшое количество универсальных шаблонов поведения и он сравнивает их со средой, в которой находится. Таким образом, разработчикам не нужно программировать действия для каждого препятствия или ямы. Робот сам принимает решение о следующем действии.
Мне трудно представить мир через 20 лет, в котором нет мобильных роботов, которые работали вместе с людьми. Мы все еще находимся в начальной стадии создания этого будущего. Я надеюсь, что подобные демонстрации дают небольшое представление о возможностях роботов,
– говорит руководитель подразделения Atlas Скотт Куиндерма.
Однако не все попытки были успешными. Иногда машины падали. В отдельном ролике команда Atlas рассказала как шел процесс обучения, показала неудачные дубли и кадры с камер, установленных в корпусе "подопытных".
Детали разработки и обучения: видео
Boston Dynamics заявляет, что с тех пор, когда Atlas представили впервые, команда достигла значительных результатов. Часто они незаметные на первый взгляд, но эти изменения ложатся в основу каждого движения и реакции машины, помогает все лучше справляться с заданиями.
Напомним, компания с 2017 года принадлежит японской корпорации SoftBank, которая выкупила Boston Dynamics у Google. И в свою очередь купила ее в 2013 году. Самым известным ее "созданием" является четвероногий робот Spot, похожий на собаку.Не можете выбрать технику, нужен осмотр или распаковка? Посетите страницу ASUS. Это пионер украиноязычного Facebook, созданный в далеком 2009 году. Здесь вы найдете сотни видео техники, а также презентации новых ноутбуков в онлайн-формате.