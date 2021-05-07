Напомним, что 29 апреля был запущен базовый модуль Tianhe ( "Млечный путь") будущей китайской космической станции "Небесный дворец". После вывода модуля на орбиту ракета начала неконтролируемое падение на Землю.

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Почему падение ракеты может быть опасным

Падающая ступень ракеты не имеет средств активного маневрирования, из-за чего осуществляет неуправляемое восхождение. Высота орбиты объекта устойчиво сокращается. По данным мониторинга, за последние сутки ее апогей уменьшился еще на 18 километров и составляет 267 километров, а перигей – на 3 км, до 156 километров.

Важно. Часть конструкций ступени сгорит в плотных слоях атмосферы, однако отдельные огнеупорные элементы конструкции могут достичь земной поверхности. Согласно расчетам, по состоянию на 7 мая 2021 года объект может войти в атмосферу Земли над Тихим океаном ночью 9 мая.

Российская космическая компания "Роскосмос" мониторит движение первой степени китайской ракеты орбитой и опубликовала карту приблизительной зоны падения обломков первой ступени. Возможна область падения охватывает экваториальную и тропическую зоны планеты.



Зона возможного падения обломков / Фото "Роскосмос"

Реакция США

Свое заявление по поводу падения китайской ракеты опубликовали и Соединенные Штаты Америки.

Мы хотим взаимодействовать с международным сообществом в целях стимулирования ответственного поведения в космическом пространстве. Это в общих интересах всех наций – обеспечение безопасности, стабильности и устойчивого освоения космического пространства,

– заявила Джен Псаки, прессекретар Белого дома.