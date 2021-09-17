Озоновая дыра над Южным полюсом превысила размеры Антарктиды

Служба мониторинга атмосферы Copernicus заявила, что дыра в озоновом слое – часть стратосферы на высоте 15 – 40 километров, которая защищает Землю от ультрафиолетового излучения – над Южным полюсом стремительно увеличивается. По размерам она уже превысила Антарктиду.

Специалисты отмечают, что озоновая дыра, о которой говорится в отчете, увеличилась за последнюю неделю. Теперь она превышает по размерам 75% озоновых дыр, за которыми служба наблюдает с 1979 года.

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Мы наблюдаем довольно большую и потенциально глубокую озоновую дыру. Пока нельзя точно сказать, как она будет развиваться. Однако "дыра" в этом году удивительно похожа на "дыру" 2020 года, которая была одной из самых глубоких и устойчивых. Нужны исследования, чтобы понять связь восстановления озонового слоя с изменениями климата, но мы знаем, что существует связь между его разрушением и температурой

– сказал Венсан-Анри Пеш, директор службы.

Почему над Южным полюсом образуется озоновая дыра

Ежегодно в конце зимы в Южном полушарии образуется озоновая дыра. По словам ученых, истощение озонового слоя главным образом спровоцировано хлорфторуглеродами – органическими соединениями, состоящими из атомов углерода, хлора и фтора. С первой половины ХХ века их начали использовать в роли холодильных агентов для кондиционеров, аэрозольных баллончиков, холодильников, морозильных камер и прочего.

Впоследствии оказалось, что эти вещества плохо влияют на озоновый слой. Его разрушение привело, в том числе к изменению климата в самых холодных регионах Земли. Чтобы остановить процесс, в 1987 году международные лидеры ратифицировали Монреальский протокол, его цель – отказаться от некоторых химических веществ в производстве. На сегодня их запретили в 197 странах.

Озоновая дыра над Антарктикой достигает пика в середине сентября-октября, а к декабрю обычно затягивается.

В 2019 она сильно уменьшилась, и эксперты ООН заявили, что "дыра" может окончательно исчезнуть в ближайшие десятилетия.

В 2020 году новая и довольно большая озоновая дыра образовалась на противоположной стороне Земли, в Арктике. Причиной стали не летучие хлорсодержащие фреоны, а глобальные изменения климата.

Озоновый слой начал восстанавливаться, однако процесс будет продолжаться, вероятно, до 2060-2070-х годов, пока мир полностью не начнет воздерживаться от использования таких вредных органических соединений.