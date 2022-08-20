О начале этой истории мы писали раньше в этом месяце. Тогда на дне крупнейшего в США водоема, стремительно теряющего свою воду из-за длительной засухи, нашли четвертый набор человеческих костей, одни из которых были заперты в бочке.

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Новые находки

Фактически это уже пятый набор человеческих останков, найденных в озере с мая. Их подняли на поверхность в понедельник, 15 августа около 20.00. Пока каких-либо деталей об этом нет.

Как пишет источник, сейчас следствие пытается выяснить, есть ли связь между первыми двумя находками .

. Это очень интересная информация, учитывая, что первые кости были заперты в бочке, а о вторых такой информации не было, поэтому неясно, что именно натолкнуло следователей на мысль о связи между этими случаями.

Также есть предположение о связи следующих двух тел с первыми .

. Вероятно, имеется в виду, что все эти дела являются убийствами, совершенными одним человеком или группой людей. Отметим, что первое тело, обнаруженное в мае, имеет признаки огнестрельного ранения. По другим костям определить причину смерти не смогли.

Отступающий все больше берег также открыл затонувшую лодку времен Второй мировой войны, а также оригинальный впускной клапан озера с 1970-х годов.



Затонувший корабль показался из-под воды высыхающего озера Мид / Фото LAS VEGAS REVIEW-JOURNAL

Это десантный корабль, находившийся на глубине 56 метров под поверхностью, а теперь почти наполовину вышедший из воды. Его использовали для обследования реки Колорадо несколько десятилетий назад. Компания Higgins Industries в Новом Орлеане построила несколько тысяч таких кораблей с 1942 по 1945 год.

Напомним, озеро Мид является самым большим водоемом США. По данным NASA, в текущем году объем озера упал до 27 процентов своей емкости. Это уже повлияло на миллионы людей в семи штатах, домохозяйства которых получают воду из этого озера.