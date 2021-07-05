В новом исследовании ученые предлагают как можно быстрее подготовить аппарат и оставить его на околосолнечной орбите. Свои идеи ученые базируют на основе исследований Института перспективных концепций NASA. Автоматическая межпланетная станция будет маленькой и будет иметь солнечные паруса.

Интересно о первом межзвездном объекте Ученый объяснил, почему межзвездный астероид Оумуамуа имел необычную форму



Солнечный парус LightSail 2 на фоне Земли / Фото Wikipedia

Что предлагают ученые

Предыдущие тестовые миссии с использованием солнечного паруса показали, что эта технология весьма перспективна и ее успешно можно использовать. Хорошо себя зарекомендовали и "кубсаты" – небольшие и легкие спутники. Некоторые "кубсаты" даже преодолели путь к Марсу.

Сочетание технологий CubeSat и солнечных парусов может стать решение вопроса "погони" за межзвездными объектами, которые имеют высокую скорость.

В исследовании предлагается заранее отправить маленький спутник на околосолнечную орбиту, чтобы он ожидал, когда ученые отыщут объект для исследования. Подобный аппарат с быстрым откликом позволяет выполнять различные задачи. Например, пятилетняя миссия может легко догнать и изучить межзвездный объект, передавая на Землю данные, которые мы не смогли получить от Оумуамуа.

Одной из главных проблем такой миссии может стать отвод тепла. Так как спутнику придется работать относительно близко к Солнцу. Кроме этого, нужно будет отыскать объект для наблюдений. Пока нас "посетили" всего два межзвездных скитальца. И ученые считают, что их гораздо больше, а у нас просто не отточены методы поиска и недостаточно чувствительная техника.