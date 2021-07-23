Oukitel WP15 – новый смартфон с батареей на 15 600 миллиампер-часов

Устойчивый к повреждениям смартфон с аккумулятором на 15 600 mAh представила китайская компания Oukitel. Новинка поступит в продажу уже в августе.

Высокая степень защиты от ударов, царапин и других повреждений, а также очень большой объем аккумулятора не мог не повлиять на массу смартфона. Его вес составляет аж 458 граммов.

Интересно Новая глубоководная экспедиция добралась до "Титаника": видео

Характеристики смартфона

Объем оперативной памяти составляет 8 гигабайт.

Флэш-памяти предусмотрено 128 гигабайт.

Есть возможность установить карту памяти емкостью до 256 гигабайт.

Смартфон получил модем для работы в сетях пятого поколения.

Аккумулятор на 15 600 mAh поддерживает 18-ваттную проводную зарядку и обратную зарядку других мобильных устройств.

Он оборудован восьмиядерной однокристальной системой Mediatek Dimensity 700 5G.

Скорость загрузки данных достигает 2,3 гигабайта в секунду.

Присутствует модуль NFC.

На передней панели устройства установлена 8-мегапиксельная селфи-камера.

Основная камера оборудована датчиком изображения Sony разрешением 48 мегапикселей.

Дополнительно присутствуют камеры разрешением 2 и 0,3 мегапикселя.

Oukitel WP15 оснащен 6,52-дюймовым дисплеем разрешением 1600х720 пикселей с соотношением сторон 18:9.

Понятно, что это не камерофон, а скорее портативный аккумулятор с экраном, поддержкой 5G и возможностью звонков.



Смартфон Oukitel WP15 с высокой степенью защиты / Фото Oukitel

Защита

Смартфон соответствует степени защиты IP69K. Он может работать в условиях высокотемпературной мойки под воздействием высокого давления воды. При этом он устойчив к царапинам и ударам, выдерживает падение с высоты 1,5 метра на твердую поверхность.

Oukitel WP15 поступит в продажу в августе.