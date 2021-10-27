Ученый прежде всего известен изобретением мягких контактных линз. Он родом из Чехии.

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Вы один из примерно 140 миллионов человек по всему миру, которые носят контактные линзы? Независимо от того, да или нет, история чешского химика, который изобрел мягкие контактные линзы – Отто Вихтерле – может дать вам новый взгляд на вещи,

– пишут авторы дудла.

Что известно об Отто Вихтерле

Отто Вихтерле родился 27 октября 1913 года в городе Простейов. К тому времени он был в составе Австро-Венгрии. В настоящее время принадлежит Чехии.

В 1936 году Вихтерле получил степень доктора органической химии в Пражском химическо-технологическом институте. В 1950-х он начал преподавать как профессор. В то же время занялся разработкой гидрофильного геля. Именно он стал основой его популярного изобретения – мягких контактных линз для глаз.



Дудл в честь Отто Вихтерле / Скриншот

Уже в 1961 году Вихтерле, сам носивший очки, выпустил первые мягкие контактные линзы. Устройство для их изготовления он собрал из детского конструктора в своей квартире.

Патент на изобретение правительство Чехословацкой Социалистической Республики продало США. Это произошло без согласия и в обход самого Вихтерле.

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В 1984 году Отто Вихтерле получил Премию Вуда. Умер химик в августе 1998 года в возрасте 84 лет в Праге. Сейчас в городе есть улица, названная в его честь.