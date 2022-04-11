Отправляйте голубями: Финляндия приостановила отправку почты в Россию и Беларусь

Почтовая служба Финляндии больше не работает с оккупантами. Ограничения начали действовать уже с 11 апреля. Конечной даты нет. Это означает, что бойкот сотрудничества с россиянами может быть постоянным.

В отделениях еще остаются некоторые письма и посылки. Однако доставлять их тоже уже не будут – вернут отправителям.

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Что известно

С 11 апреля 2022 года Posti приостанавливает все письма и посылки между Финляндией и Россией, а также между Финляндией и Беларусью до дальнейшего уведомления, исходя из исключительных обстоятельств в соответствии с соглашениями о Всемирном почтовом союзе. Приостановка касается перевозок писем и посылок из Финляндии в Россию и Беларусь, а также из России и Беларуси в Финляндию,

– пишут представители почтовой службы Финляндии.

Решение приняли еще 15 марта. Теперь оно вступает в силу.