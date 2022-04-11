В отделениях еще остаются некоторые письма и посылки. Однако доставлять их тоже уже не будут – вернут отправителям.
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Что известно
С 11 апреля 2022 года Posti приостанавливает все письма и посылки между Финляндией и Россией, а также между Финляндией и Беларусью до дальнейшего уведомления, исходя из исключительных обстоятельств в соответствии с соглашениями о Всемирном почтовом союзе. Приостановка касается перевозок писем и посылок из Финляндии в Россию и Беларусь, а также из России и Беларуси в Финляндию,
– пишут представители почтовой службы Финляндии.
Решение приняли еще 15 марта. Теперь оно вступает в силу.
- Также 24 марта о прекращении доставки посылок и писем в Россию и Беларусь из-за санкций ЕС сообщил шведско-датский почтовый оператор PostNord.
- А с конца февраля грузы в Россию не доставляют службы FedEx и United Parcel Service.
- Последняя остановила работу и на территории Украины из-за войны.