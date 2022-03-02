Отправь Путина на Юпитер: Минцифры запустило новый сбор средств – на что они пойдут
Источник:Телеграмм-канал "Минцифра"
Министерство цифровой трансформации Украины объявило о начале нового сбора средств, который назвали "Отправь Путина на Юпитер". На что пойдут эти средства – дальше.
В Минцифре объясняют: сегодня 6-й день жестокой войны в Украине, которую ведет Россия. Каждый день мы видим, как оккупант разрушает нашу страну. Как убивает невинных людей, расстреливает дома, больницы, школы, детсады и уничтожает нашу историю. Вот поэтому и запустили портал по сбору средств, чтобы восстановить Украину.
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Где сделать пожертвование
Денежные средства будут направлены на армию и восстановление инфраструктуры с публичным отчетом на сайте Минцифры.
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– написали в Минцифры.
Отмечается, что счет принадлежит Государственному предприятию "ДИЯ".
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