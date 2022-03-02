В Минцифре объясняют: сегодня 6-й день жестокой войны в Украине, которую ведет Россия. Каждый день мы видим, как оккупант разрушает нашу страну. Как убивает невинных людей, расстреливает дома, больницы, школы, детсады и уничтожает нашу историю. Вот поэтому и запустили портал по сбору средств, чтобы восстановить Украину.

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Где сделать пожертвование

Денежные средства будут направлены на армию и восстановление инфраструктуры с публичным отчетом на сайте Минцифры.

Поддержите наш всемирный флешмоб – Отправь Путина на Юпитер. Он специально стебен и без страшных кадров, все вы их видите и так. Пожертвуйте 99 гривен или 2,99 доллара на портале,

– написали в Минцифры.

Пожертвовать можно фиксированную сумму в 99 гривен или 2,99 доллара на отдельном сайте .

Отмечается, что счет принадлежит Государственному предприятию "ДИЯ".