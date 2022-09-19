Анонимные вкладки в Chrome для Android можно будет защитить отпечатком пальца: как включить
Источник:ArsTechnica
Мобильный браузер Google Chrome получит анонимные вкладки, защищенные отпечатками пальцев. Функцию, тестирование которой уже началось, развернут для Android, тогда как у iOS она есть давно.
Издание о технологиях и интернете 9to5Google обнаружило новую функцию в стабильном сборнике Chrome 105. В настоящее время она скрыта в меню флажков, но вы можете включить ее вручную.
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Подробности
Точные сроки запуска функции пока неизвестны, однако вряд ли ее придется ждать очень долго.
- Если вы хотите добавить немного больше защиты к своим приватным сеансам в браузере, введите "chrome://flags/#incognito-reauthentication-for-android" в адресную строку и проведите поиск.
- Браузер подсветит желтым цветом нужный пункт в списке экспериментальных функций. В раскрывающемся списке выберите "Enabled".
- Далее браузер предложит перезагрузить приложение, чтобы изменения вступили в силу.
- После повторного запуска зайдите в настройки и выберите Конфиденциальность и безопасность. Найдите и включите переключатель "Заблокировать анонимные вкладки после закрытия Chrome". Система предложит вам сразу произвести сканирование отпечатка.
Как включить новую функцию в Chrome для Android / Фото 24 канала
Отметим, что Chrome на iOS уже несколько лет использует функцию "Инкогнито" с поддержкой биометрических данных, которая называется "Экран конфиденциальности". Однако для Android это впервые.Меню флажков Chrome предназначено для экспериментальных функций, находящихся в стадии разработки, поэтому не гарантировано, что эта будет стабильной для всех пользователей.