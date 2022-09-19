Издание о технологиях и интернете 9to5Google обнаружило новую функцию в стабильном сборнике Chrome 105. В настоящее время она скрыта в меню флажков, но вы можете включить ее вручную.

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Подробности

Точные сроки запуска функции пока неизвестны, однако вряд ли ее придется ждать очень долго.

Если вы хотите добавить немного больше защиты к своим приватным сеансам в браузере, введите "chrome://flags/#incognito-reauthentication-for-android" в адресную строку и проведите поиск.

в адресную строку и проведите поиск. Браузер подсветит желтым цветом нужный пункт в списке экспериментальных функций. В раскрывающемся списке выберите "Enabled" .

. Далее браузер предложит перезагрузить приложение, чтобы изменения вступили в силу.

После повторного запуска зайдите в настройки и выберите Конфиденциальность и безопасность. Найдите и включите переключатель "Заблокировать анонимные вкладки после закрытия Chrome". Система предложит вам сразу произвести сканирование отпечатка.



Как включить новую функцию в Chrome для Android / Фото 24 канала

Отметим, что Chrome на iOS уже несколько лет использует функцию "Инкогнито" с поддержкой биометрических данных, которая называется "Экран конфиденциальности". Однако для Android это впервые.

Меню флажков Chrome предназначено для экспериментальных функций, находящихся в стадии разработки, поэтому не гарантировано, что эта будет стабильной для всех пользователей.