Отныне никто не будет иметь права не принимать паспорт в Дие. Это один из главных шагов на пути Украины к режиму Paperless.

Кстати Украина будет первой в мире в цифровизации, – Зеленский

Паспорта в Дие приравняли к бумажным и пластиковым

Как рассказал глава Минцифры Михаил Федоров, пользоваться паспортами в Дие будет абсолютно безопасно и главное – удобно.

Подлинность паспорта в Дие можно проверить через QR-код, который действует 3 минуты. Благодаря этому подделать, украсть или забыть паспорт невозможно. А проверить подлинность каждый может через свой смартфон.

Отныне в Украине цифровые паспорта в Дие имеют такую ​​же силу, как и бумажные или пластиковые. Мы – первая страна с подобным опытом и сделали настоящий прорыв мирового уровня,

– написал Федоров.

Паспорта в Дие теперь должны принимать везде наравне с бумажными. Если же после 23 августа где-то не будут принимать паспорт в Дие, Федоров советует обратиться в службу поддержки. Команда внедрения разберется в ситуации и исправит ее.

Напомним, что Украина стала одной из первых стран мира, которая интегрировалась в единый цифровой рынок Евросоюза в направлении паспортов вакцинации. Следовательно, в приложениях всех пользователей Дии появятся соответствующие сертификаты с QR-кодом.

Цифровизация в Украине с помощью Дии: главное

В апреле 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который юридически приравнивает электронные паспорта к бумажным аналогам.

С помощью приложения и сервиса можно получить ряд государственных услуг в цифровом виде без обращений в соответствующие службы.

Верховная Рада 15 июля приняла закон об особенностях предоставления электронных публичных услуг. Он предусматривает их абсолютную цифровизацию. Тогда же нардепы поддержали законопроект об онлайн-прописке.

Недавно каждому пользователю Дии стали доступны электронные сертификаты вакцинации.

Полный текст публикации Михаила Федорова

С сегодняшнего дня в Украине цифровые паспорта в Дие имеют такую ​​же силу, как и бумажные или пластиковые. Мы – первая страна с подобным опытом и сделали настоящий прорыв мирового уровня.

Это означает, что вы можете пользоваться цифровым паспортом где угодно на территории Украины. Это удобно, а главное – безопасно. Закон о цифровых паспортах, который является первым глобальным шагом к режиму paperless в Украине, начал действовать.

Paperless – это сто процентов услуг в онлайне до 2024 года. Это обещание, которое почти год назад дал всем украинцам президент Владимир Зеленский. Над тем, чтобы Дию принимали везде, команда Минцифры работала все это время – еще до принятия закона.

Как использовать цифровые документы, вам подскажет наш портал paperless.diia.gov.ua. Там вы сможете найти все – от авторизации в приложении или на портале до получения электронной подписи. Как только запустим новые е-услуги, сразу будем туда добавлять инструкции к ним. Сохраняйте портал себе в закладки.

Понимаем, что к новому всегда трудно привыкнуть. Поэтому, если у вас по каким-то причинам не берут цифровой паспорт, – пишите в службу поддержки, которая работает 24/7.