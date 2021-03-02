Ученые выяснили, что использование социальных сетей подчиняется схеме "обучение – вознаграждение", по которой дрессируют животных. Люди идут по ней, когда они стремятся получить лайки и реагируют на них так же, как животные, которые получают вкусную награду.

Ученые из Бостонского и Цюрихского университетов, а также шведского Каролинского института проверили, можно ли объяснить использование социальных сетей тем, как человеческий мозг учится и реагирует на награды. Команда нашла схожие черты между тем, как крысы реагируют, когда получают пищу в качестве поощрения за учебу, и тем, как люди относятся к лайкам.

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Выводы ученых

Авторы провели анализ публикаций 4000 пользователей Instagram и других сайтов, в общем обработав более миллиона различных постов. Оказалось, что люди размещают свои записи таким образом, чтобы максимизировать количество лайков. В случае положительной реакции на контент они чаще публикуют новый, и наоборот – уменьшают количество публикаций в ответ на низкую активность.

Далее ученые соотнесли социальные сети с ящиком Скиннера – прибором, который используют для изучения поведения животных. Оказалось, что действия респондентов напоминают поведение крыс в ящике Скиннера, а также подчиняются схеме "учеба – вознаграждение" – концепции, которая заключается в том, что поведение можно скорректировать, используя награды. То есть, активно ведя странички в соцсетях, люди следуют тем же принципам, что и животные, которые чаще нажимают на ручки и рычаги во время экспериментов, желая получить больше лакомств.

На следующем этапе исследований ученые подтвердили эти результаты с помощью онлайн-эксперимента. Они собрали 176 пользователей Instagram и предложили им публиковать мемы. В качестве обратной связи участники получали лайки. В итоге выяснилось, что люди чаще публиковали контент, если видели больше лайков под предыдущими постами.

Результаты могут помочь нам понять, почему социальные сети начинают доминировать в повседневной жизни многих людей. А также подсказать, как можно решить проблему их чрезмерного использования,

– рассказал Дэвид Амодио, профессор Нью-Йоркского и Амстердамского университетов, участвовавший в исследовании.