Отменить Spotify: антивакцинаторский скандал вокруг подкаста Джо Рогана набирает обороты

Для музыкального стримингового сервиса Spotify наступили нелегкие времена. Пользователи массово отказываются от платной подписки, а музыканты удаляют с платформы свою музыку, переходя к конкурентам.

24 канал собрал последнюю информацию о бойкоте самого популярного в мире сервиса для прослушивания музыки по подписке. Рассказываем, почему cancel culture добралась до Spotify и при чем здесь Джо Роган, подкаст которого выходит на платформе.

Интересно В Spotify можно будет слушать аудиокниги

У Spotify большие проблемы

Начнём с конца, с последствий. Как сообщают мировые СМИ, освещающие этот вопрос, за пять последних дней 2021 года акции компании упали на 8 процентов, а всего с начала года снизились почти на 30 процентов. Издание Bloomberg оценило потери компании, по меньшей мере, в 4 миллиарда долларов. Ситуацию не спасли даже комментарии руководства компании и обещания исправиться – 31 января цена акций изменилась всего на 1 процент.

Как все начиналось: Джо Роган, антивакцинаторы и первая реакция

31 декабря 2021 года героем подкаста Joe Rogan Experience, эксклюзивные права на трансляцию которого купил ранее Spotify, стал доктор Роберт Мэлоун.

Темой злополучного выпуска была вакцинация от коронавируса. Как ни странно, Мэлоун, называющий себя одним из разработчиков технологии мРНК, легшей в основу вакцин Moderna и Pfizer, является антивакцинатором.

Следует отметить, что такая позиция Мэлоуна является преувеличением. По информации издания Бабель, он действительно проводил исследования по этой теме еще в 1989 году и даже публиковал об этом статью. Однако на практике никаких результатов не демонстрировал. Технологию мРНК, благодаря которой BioNTech, Pfizer и Moderna смогли разработать вакцины от COVID-19, миру подарили американский иммунолог Киззмекия Корбетт, заместитель директора Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) иммунолог Барни Грэм, венгерский биохимик Каталин Карико и американский ученый Дрю Вайсман.

В эфире Роберт Мэлоун заявил, что вакцины не только не работают, но и повышают риск заболеть коронавирусом у тех, кто уже его перенес.

По его мнению, "треть населения США доведена до массового психоза" как в Германии 1930-х, когда к власти пришли нацисты, а больницы финансово мотивированы, чтобы списывать на коронавирус те смерти, которые произошли без его участия.

Стоит отметить, что в Штатах Мэлоун известен скорее не как ученый, а как распространяющий фейки пропагандист. К примеру, летом 2021 года он поделился в социальных сетях информацией, что вакцины приводят к смерти почти половины пациентов. Позже его результаты опровергли, но он снова выступил с заявлением, что вакцины могут усугубить симптомы COVID. В результате аккаунт Мэлоуна в Twitter заблокировали "за нарушение политики платформы и публикацию ложной информации о коронавирусе и вакцинах".

пропагандист. К примеру, летом 2021 года он поделился в социальных сетях информацией, что вакцины приводят к смерти почти половины пациентов. Позже его результаты опровергли, но он снова выступил с заявлением, что вакцины могут усугубить симптомы COVID. В результате аккаунт Мэлоуна в Twitter заблокировали "за нарушение политики платформы и публикацию ложной информации о коронавирусе и вакцинах". Ответом на подкаст с Мэлоуном стало открытое письмо, подписанное более 270 учеными и медиками, в котором они обвинили Spotify в "продвижении бездоказательных теорий заговора" . Ученые потребовали от платформы проверки на научную достоверность тех шоу, которые поднимают тему коронавируса и пандемии.

. Ученые потребовали от платформы проверки на научную достоверность тех шоу, которые поднимают тему коронавируса и пандемии. YouTube, не дожидаясь реакции сообщества, начал удалять копии эпизода, которые начали распространяться на неофициальных каналах, объяснив решение "нарушением правил сообщества".

– это самый популярный в мире подкаст, по данным Edison Research , в котором его ведущий Джо Роган вместе с гостями обсуждает самые разные темы – от политики до открытий в области квантовой механики и медицины. Его гостями были такие громкие имена как Илон Маск (именно здесь предприниматель в свое время прямо в кадре курил марихуану, что послужило поводом для тысяч мемов), ученый Нил де Грасс Тайсон, актер Роберт Дауни-младший, Майк Тайсон, Бен Шапиро и другие. Каждый эпизод подкаста слушают более 11 миллионов человек. А многолетний контракт на эксклюзивные права на подкаст между Роганом и Spotify оценивают в 100 миллионов долларов.

Однако настоящий скандал разразился не сразу…

Обратите внимание Spotify запустил новый вариант подписки всего за 99 центов: какие условия

Нил Янг вступает в игру

Нил Янг – известный рок-музыкант, занимающий 34 место в списке "100 величайших исполнителей" по версии Rolling Stone и девятое место в списке "100 величайших гитаристов" по версии Mojo. Он опубликовал открытое письмо к своему менеджеру и лейблу Warner Bros. с требованием удалить его песни из Spotify.

Я делаю это потому, что Spotify распространяет фейки о вакцинах, которые могут привести к смерти доверчивых слушателей. Они могут оставить себе Янга, или Рогана, но не обоих,

– написал музыкант.

У Янга, можно сказать, есть личная мотивация выступить с таким заявлением, ведь в 1951 году он переболел полиомиелитом, доступа к вакцине от которого в то время еще не было. За год до этого ее только начинали тестировать на людях и до массового использования оставались годы.

В результате Spotify действительно удалил всю библиотеку музыканта, ежемесячная аудитория которого превышала 6 миллионов человек и приносила ему более 60 процентов всей прибыли. Само письмо Нила Янга уже удалено. Но он был не единственным. Обращение запустило целую лавину бойкотов со стороны других создателей контента – музыкантов и подкастеров.

Поддержку Янгу выразила ВОЗ, а также коллеги, в том числе рокер Питер Фремптон и певица Джонни Митчелл. Последняя заявила, что "безответственные люди распространяют ложь, которая стоит людям жизни" и также потребовала от стримингового сервиса удалить свои песни с платформы, несмотря на 3 миллиона ежемесячных слушателей.

Подкастер и профессор Брене Браун заявила, что не будет записывать больше ничего "до дальнейшего сообщения".

Беспокойство бездействием Spotify выразила даже продюсерская компания принца Гарри и Меган Маркл Archewell Productions, пишет The Guardian. Впрочем, от своего контракта на 24 миллиона долларов супруги не отказались.

пишет The Guardian. Впрочем, от своего контракта на 24 миллиона долларов супруги не отказались. Некоторые издания отметили, что Spotify действительно недостаточно качественно модерирует контент, связанный с вакцинами, приводя в пример YouTube, оперативно удалявший все копии и фрагменты подкаста Джо Рогана.

В соцсетях появились теги #DeleteSpotify, #DropSpotify, #CancelSpotify и #SpotifyDeleted. Они призвали обычных пользователей во всем мире отказаться от использования платформы в знак протеста. Судя по всему, большое их количество это и сделали.

Между тем служба поддержки сервиса "упала" из-за сверхбольшого наплыва обращений от пользователей.

Джо Роган под огнем: что говорит и как оправдывается

Сам Джо Роган тоже среагировал на то напряжение, которое с каждым днем ​​нарастает вокруг ситуации. 31 января он опубликовал видеообращение в инстаграме, в котором объяснил свою позицию.

Извинившись перед аудиторией, Роган заявил, что хотел всего лишь узнать точку зрения людей с "разными мнениями", и не стремится сеять разногласия и дезинформацию. Также он напомнил, что ранее приглашал врача с противоположными убеждениями, Майкла Остерхольма, входящего в консультативный совет Джо Байдена по поводу ковида. Ведущий пообещал и дальше звать к себе на шоу экспертов с разными взглядами на спорные вопросы.

Я сделаю все возможное, чтобы сбалансировать спорные точки зрения с мнениями других людей и найти лучший взгляд на проблему. Извините, если разозлил вас,

– сказал он в ролике.

В общем, Роган выразил готовность изменять свой продукт. "Я хочу поблагодарить Spotify за то, что он поддержал меня в это время, и мне очень жаль, что это происходит с ними", — добавляет автор, после чего также извиняется перед исполнителями Нилом Янгом и Джонни Митчелл.

Интересно Музыканты просят Spotify не прослушивать пользователей в реальном времени: неужели он собирался

Комментарий Spotify: что изменится на сервисе после скандала

30 января 2021 года Spotify впервые опубликовал правила модерации контента на платформе. Раньше о таких узнать было невозможно из официальных источников – приходилось верить компании на слово. А она в интервью The Hollywood Reporter заявляла, что с начала пандемии удалила более 20 тысяч подкастов о ковиде.

Мы хотим, чтобы вся мировая музыка и аудио контент были доступны пользователям Spotify. Наряду с этим приходит большая ответственность за баланс между безопасностью для слушателей и свободой для творцов. С начала пандемии мы удалили более 20 000 выпусков подкастов, связанных с COVID-19. Мы сожалеем о решении Нила удалить свою музыку со Spotify, но надеемся вскоре снова приветствовать его,

– говорит представитель Spotify изданию.

Сервис анонсировал обновления, касающиеся материалов о коронавирусе и других заболеваниях. Теперь подкасты с ложной медицинской информацией будут блокироваться еще эффективнее, а при повторных нарушениях аккаунт автора будут удалять с сервиса навсегда. Также эпизоды подкастов, которые затрагивают эту тему, будут отмечаться метками с дисклеймером – они будут направлять слушателей в специальный раздел "Все о COVID-19", где соответствующей информацией будут делиться опытные и авторитетные ученые и врачи.

Основываясь на сообщениях пользователей в последние несколько недель, мы поняли, что обязаны сделать больше, чтобы обеспечить доступ к информации от медицинских и научных сообществ, которые помогают нам и направляют нас в это беспрецедентное время. Мы услышали вас и делаем следующие шаги,

– заявили в компании.

Однако будут ли такие дисклеймеры эффективны в условиях мощного антивакцинаторского движения, постоянно распространяющего всё новые и новые сообщения с дезинформацией? Профессор юриспруденции Эллен Гудман, специализирующаяся в сфере информационной политики, не верит в надежность этого шага. В интервью каналу ABC она говорит: "Исследования показывают, что отметки о необходимости проверки фактов не способны изменить убеждения людей. С другой стороны, если у человека еще нет сложившихся убеждений, если он еще не вступил в лагерь согласных или несогласных, такой дисклеймер может иметь эффект".

Последствия уже здесь

Пока неясно, сколько пользователей Spotify ушли с сервиса. Однако скандал ожидаемо привел к бегству инвесторов: согласно данным рынка акций Nasdaq, акции Spotify упали на 12 процентов уже через неделю после того, как Нил Янг попросил удалить его музыку. После этого они несколько выросли в цене, но с 1 февраля снова показывают падение.

Попытки компании исправить ситуацию не работают, ведь после долгого молчания выглядят несколько запоздалыми.