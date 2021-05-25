Ученые сравнили бактерии в кишечнике современных и древних людей: что нового мы узнали

Бактерии, которые живут в нашем кишечнике играют важную роль в переваривании пищи. Их исследования во временном измерении позволяет понять, что ели древние люди и как менялась их диета со временем.

Чтобы сравнить бактерии современных людей и людей древности, ученые Гарвардской школы медицины использовали копролиты – окаменелые фекалии. Возраст выбранных копролитов составлял от 1 тысячи до 2 тысяч лет. Принадлежали они жителям юго-запада Соединенных Штатов Америки и Мексики.

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Escherichia coli, один из видов бактерий, которые есть в кишечнике / Фото Wikipedia

Кого выбрали для исследования

Кроме копролитов образцы взяли у современных людей. Около 800 образцов взяли у жителей современной Северной Америки и Европы. Третью группу образцов отобрали у относительно закрытых общин Танзании, Перу и Мексики.

Что узнали ученые

Команде ученых удалось выделить 498 бактериальных геномов среднего и высокого качества в копролитах. Из них 40% не встречаются у современных людей. Это объясняется тем, что в нынешних условиях мы едим относительно однообразные злаковые растения. Соответственно, это не требует большого разнообразия бактерий в кишечнике.

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У бактерий-симбионтов древних людей более широко встречается фермент транспозаза, который способствует обмену ДНК. Возможно, благодаря ему бактерии могли быстрее адаптироваться к разнообразной пище, которую употребляли жители Мезоамерики.

В то же время древние люди имеют больше общих бактерий с представителями современных закрытых общин, чем с представителями урбанизированных территорий Америки и Европы.

Современные люди тоже могут "похвастаться" симбионтами в кишечнике, которых мезоамериканцы не имели. Речь идет об Akkermansia muciniphila, которую связывают с пищеварением мяса и сладкой пищи. Вероятно, эти бактерии играют определенную роль в развитии таких болезней, как диабет и ожирение.