Откуда на Земле взялся фосфор: ученые нашли ответ

Фосфор – один из самых распространенных элементов на Земле. К примеру, земная кора состоит из фосфора на 0,09%. Также фосфор – это необходимый элемент жизни в том виде, в каком мы его понимаем. Ученые долго не могли определить, откуда его столько взялось на Земле. Теперь, вероятно, есть ответ.

Фосфор содержат ДНК, РНК и клетки. Но откуда фосфор, сделавший возможным жизнь, взялся на Земле в таких количествах?

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Дело в том, что он должен был быть в протопланетном диске, который позже сформировал планеты и другие тела Солнечной системы. Но около 4,5 миллиарда лет назад Земля была больше похожа на раскаленный шар из лавы, поэтому фосфор, как считают ученые, был поглощен. Но ученые объяснили, откуда он позже попал на Землю – все дело в космической пыли.

Зодиакальный свет – это свечение космической пыли в межпланетном пространстве.

Космическая пыль и фосфор на Земле

Ученые провели исследования и обнаружили, что именно космическая пыль "доставляла" фосфор на поверхность Земли миллионы лет. Когда пыль или другой космический объект достигал атмосферы, то в результате нагревания начинал выделяться фосфор и позже происходили химические реакции. В результате образовались биологически важные элементы, например фосфаты и фосфиты.

Ученые включили свои расчеты в климатические модели и попытались узнать, как фосфор распространяется по поверхности Земли после того, как выделился из сгорающего космического тела. Оказалось, что наибольше этот элемент концентрируется в Гималаях, Скалистых горах и южных Андах.

Также моделирование показывает, что молекулы с содержанием фосфора кружат на высоте около 90 км. Вероятно, он там скапливается и постепенно оседает на Землю. Будущие исследования докажут или опровергнут наличие такого "облака".