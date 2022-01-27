На Земле очень много воды, если сравнивать с абсолютным большинством других тел Солнечной системы. Ученые не уверены относительно того, откуда она взялась. Высказываются разные теории: например, источником воды на Земле могли быть кометы или даже солнечный ветер, который, вероятно, является источником молекул воды и на поверхности Луны. Теперь же появилась новая теория, которая пытается объяснить откуда у нас появился "источник жизни".

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Земля, снятая астронавтами "Аполлона-17" / Фото NASA Project Apollo Archive

Вода на Земле и под поверхностью

Вода – важный элемент на Земле.

Она необходима для зарождения понятной нам жизни.

Нужна для эволюции в том виде, каком мы ее понимаем.

Вода является важным фактором стабилизации климата планеты.

Также эта жидкость участвует в тектонике плит, увеличивая пластичность горных пород.

Но изотопный состав воды на Земле и в кометах различается, что говорит о том, что эти "хвостатые гости" поставляли на нашу планету довольно мало ценной жидкости. Солнечный ветер, вероятно, тоже не мог стать источником того количества воды, что существует на планете. Поэтому ученые в своей статье предполагают, что она "пришла" не из космоса, а из недр самой Земли – прямо из ядра.

Это интересно! Вероятно, в Солнечной системе существует по крайней мере одно космическое тело, залежи воды на котором могут оказаться большими, чем на Земле – это спутник Юпитера Европа.

Ядро Земли – источник воды на поверхности

Примерно первые 30 миллионов лет после того, как Земля сформировалась, она была довольно однородной и железного ядра, как сейчас, еще не существовало. За эти 30 миллионов лет, пока планета представляла собой раскаленный шар, произошло много чего интересного:

В протоземлю врезался гипотетический планетоид Тейя (возможно, даже два раза), что стало причиной образования Луны.

На Землю постоянно падали космические тела разного размера, насыщая ее различными элементами.

Тяжелые элементы, например, железо, опускались к центру планеты, а более легкие – поднимались вверх, к поверхности.

Среди легких элементов, вытеснявшихся к поверхности, был гидросиликат магния, который на 11% состоит из воды – Mg2SiO5H2. Вряд ли вы слышали про этот элемент, ведь сегодня его не существует в природе. Дело в том, что стабильно существовать гидросиликат магния может при давлении около двух миллионов атмосфер – то есть глубоко под толщей горных пород.

Схема, показывающая возникновение воды на поверхности Земли / Фото Physical Review Letters

Поэтому, когда тяжелые элементы постепенно опускались к центру планеты, формируя ядро Земли, гидросиликат магния поднимался вверх, ведь железо выталкивало его. Давление ближе к поверхности уменьшалось и химическое соединение разрушалось, высвобождая воду. Таким образом, ценная для нас жидкость оказалась на поверхности Земли в значительных количествах как раз тогда, когда верхние слои достаточно остыли.

Также ученые отмечают, что Марс слишком мал, чтобы в его толще было достаточное давление, чтобы удержать гидросиликат магния. Поэтому Красная планета сегодня такая сухая. А вот на экзопланетах типа "суперземля" химическое соединение даже может быть проводником электричества, а протоны водорода бы выполняли роль носителя заряда – таким образом гидросиликат магния принимал бы участие в формировании магнитного поля.