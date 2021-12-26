Миллиарды лет назад вокруг Солнца не существовало планет, а был протопланетный диск из газа и пыли. Материал диска постепенно "слипался" в кучу, формируя планеты, планетезимали, спутники, астероиды, метеороиды и кометы. И вот тут у ученых и началось недоразумение: из какой части протопланетного диска происходит материал, который сформировал Меркурий, Венеру, Землю и Марс – четыре каменистые внутренние планеты Солнечной системы.

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Вот такой метеорит, который прилетел прямо с Марса, является ценным источником информации о Красной планете / Фото The Meteoritical Siciety

Происхождение материала Земли и Марса

Существует две диаметрально противоположных теории происхождения большей части материала, который сформировал Землю и другие внутренние планеты:

"Старая" теория предполагает, что внутренние каменистые планеты были сформированы из материала внутренней части протопланетного диска: газ и пыль объединялись во все большие и большие куски, превращаясь в "зародыши планет" – планетезимали. Эти "зародыши" со временем начали сталкиваться, образуя все большие объекты, которые в результате превратились в Меркурий, Землю, Венеру и Марс. "Новая" теория говорит о другом: материал, который оседал на планетезималях и сформировал в результате планеты, мигрировал из внешних регионов Солнечной системы.

Обе теории заслуживали внимания и были воспроизведены в компьютерных моделях, доказав свою жизнеспособность. Но, как говорится, победителем мог быть только один.

Найденная истина

Для поиска истины международная научная группа провела масштабное исследование. Ученые сравнили изотопный состав образцов пород с Земли, Марса и метеоритов с главного пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера: углеродные хондриты (они зародились за пределами орбиты Юпитера) и обычные хондриты (они зародились во внутренней Солнечной системе).

Это важно! Ученые предполагают, что в протопланетном диске изотопы металлов были распределены равномерно, но их многообразие зависело от расстояния до Солнца. Это позволяет с определенной точностью понять, где сформировался тот или иной объект.

Ученые обнаружили, что изотопный состав пород с Земли и Марса имеет очень мало общего с образцами углеродных хондритов, которые попали к нам из-за пределов орбиты Юпитера. По мнению ученых, это свидетельствует, что "новая" теория совершенно не верна и внутренние планеты образовались из "местного" материала.

Однако, что интересно, марсианские и земные образцы пород имеют не так много общего с обычными хондритами (хотя и больше, чем с углеродными). По мнению ученых, это свидетельствует, что "строительные блоки", что сформировали каменистые планеты, ранее существовали очень близко к Солнцу – ближе, чем материал, образовавший неуглеродные хондриты Главного пояса.

Конечно, этот результат в первую очередь имеет отношение к Земле и Марсу, ведь образцов из Меркурия и Венеры мы не имеем. Однако ученые логически экстраполировали данные исследования и на эти внутренние каменистые планеты.