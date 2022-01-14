Откуда взялись все ближайшие молодые звезды: исследование

Солнце окружают сотни новообразованных звезд. Эти светила расположены относительно недалеко от нас. Но откуда они взялись в таком количестве и так близко? Ученые нашли ответ на этот вопрос.

Вы, вероятно, слышали, что в космическом пространстве есть пузырьки из газа и пыли. Но есть и противоположности этим пузырям – пустоты. Именно в такой пустоте, "Местном пузыре", расположена Земля. Плотность вещества здесь (если не считать звезды) очень низкая – от 1 до 10 по сравнению со средней плотностью межзвездного газа в Галактике.

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"Местный пузырь" и Солнце: смотрите видео

"Местный пузырь" и сотни молодых звезд

Интересно, что сотни относительно молодых звезд вокруг Солнца расположены на поверхности "Местного пузыря". Свидетельство существования пузыря и существование регионов звездообразования позволило ученым узнать о создании обоих этих компонентов.

Итак, сам "Местный пузырь", вероятно, возникал в течение определенного времени. Начало отсчета, как считают специалисты, было около 14 миллионов лет назад. Причиной тому стали многочисленные взрывы сверхновых звезд – ученые насчитали около 15. Эти коллапсы звезд буквально разгоняли во все стороны межзвездное вещество, образуя пустоту – "Местный пузырь". Расширение этого региона продолжается и сегодня со скоростью около 6,4 километра в секунду.

Данные были получены после долгих исследований. В определенной мере этому способствовала космическая обсерватория Gaia, которая также составила объёмную карту расположения звезд и их скоростей. Это дало понимание того, что на условной "поверхности" "Пузыря" продолжаются процессы активного звездообразования.

Солнце не было расположено посреди "поля" со сверхновыми взрывающимися звездами. Наше светило досталось "Местному пузырю" около 5 миллионов лет назад, вращаясь собственной орбитой вокруг центра Галактики.

Газ, разогнанный в разные стороны сверхновыми звездами, а также вещество самих сверхновых, фактически сконцентрировались на краях "Местного пузыря" и в местах, где он соприкасается с аналогичными "пустыми пузырями". Там газ скапливается, и начинаются процессы образования новых звезд. Это исследование ясно демонстрирует важность коллапса старых звезд в образовании новых.