Вы, вероятно, слышали, что в космическом пространстве есть пузырьки из газа и пыли. Но есть и противоположности этим пузырям – пустоты. Именно в такой пустоте, "Местном пузыре", расположена Земля. Плотность вещества здесь (если не считать звезды) очень низкая – от 1 до 10 по сравнению со средней плотностью межзвездного газа в Галактике.

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"Местный пузырь" и Солнце: смотрите видео

"Местный пузырь" и сотни молодых звезд

Интересно, что сотни относительно молодых звезд вокруг Солнца расположены на поверхности "Местного пузыря". Свидетельство существования пузыря и существование регионов звездообразования позволило ученым узнать о создании обоих этих компонентов.

Итак, сам "Местный пузырь", вероятно, возникал в течение определенного времени. Начало отсчета, как считают специалисты, было около 14 миллионов лет назад. Причиной тому стали многочисленные взрывы сверхновых звезд – ученые насчитали около 15. Эти коллапсы звезд буквально разгоняли во все стороны межзвездное вещество, образуя пустоту – "Местный пузырь". Расширение этого региона продолжается и сегодня со скоростью около 6,4 километра в секунду.

Данные были получены после долгих исследований. В определенной мере этому способствовала космическая обсерватория Gaia, которая также составила объёмную карту расположения звезд и их скоростей. Это дало понимание того, что на условной "поверхности" "Пузыря" продолжаются процессы активного звездообразования.

Обратите внимание! Солнце не было расположено посреди "поля" со сверхновыми взрывающимися звездами. Наше светило досталось "Местному пузырю" около 5 миллионов лет назад, вращаясь собственной орбитой вокруг центра Галактики.

Газ, разогнанный в разные стороны сверхновыми звездами, а также вещество самих сверхновых, фактически сконцентрировались на краях "Местного пузыря" и в местах, где он соприкасается с аналогичными "пустыми пузырями". Там газ скапливается, и начинаются процессы образования новых звезд. Это исследование ясно демонстрирует важность коллапса старых звезд в образовании новых.