В открытый космос впервые в истории вышла китаянка

Китай активно наращивает национальные космические мощности. Лунные и Марсианские автоматизированные полеты этому способствуют как никогда. Но, по мнению рядовых людей, именно пилотируемая космонавтика показывает всеобщее развитие отрасли. Вероятно, в Китае думают так же, потому пилотируемые полеты на космическую станцию продолжаются.

Конечно, многие специалисты поспорят с логической цепочкой "пилотируемая космонавтика – успешная космическая отрасль", но дела это не меняет – Китай продолжает свою космическую экспансию и только набирает обороты. С выводом 29 апреля 2021 года национальной Китайской космической станции (ККС) на орбиту, работы у космонавтов добавилось, ведь теперь нужно ввести станцию в полноценную эксплуатацию.

Читайте на сайте Китайские космонавты впервые совершили выход в открытый космос на новой станции



Китайские космонавты Ван Япин и Чжан Сяогуан во время выхода в открытый космос / Фото Phys

Выход в открытый космос первой китаянки

В рамках второго пилотируемого полета на ККС 7 ноября 2021 года был совершен очередной выход космонавтов в открытый космос. Для Китая он стал достаточно важным моментом, ведь на этот раз внекорабельной деятельностью (ВКД) впервые занималась женщина – космонавт Ван Япин, для которой эта миссия только первая в карьере.

5 ноября 2021 года Китайское космическое агентство объявило о том, что тайконавты новой миссии совершат выход в открытый космос. Однако никаких деталей не было. Только в день проведения ВКД, 7 ноября, Агентство сообщило, что состоится выход за пределы станции.

В ходе ВКД были проверены функции космических скафандров нового поколения, координация между тайконавтами и механической рукой, а также надежность и безопасность вспомогательного оборудования, используемого при работе в открытом космосе.