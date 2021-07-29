Аспирант Zhoujian Zhang учится в Гавайском университете в Маноа. Молодой астроном вместе с командой смог визуально обнаружить новую экзопланету, которую он назвал Coconuts-2b. Этот далекий космический объект, расположенный на расстоянии 35 световых лет от Земли, стал самой близкой экзопланетой, обнаруженной методом прямого наблюдения.

Читайте по теме Экзопланеты: как и для чего человечество ищет миры похожие на Землю



Звезда и экзопланета, которая находится на орбите вокруг нее / Фото Arxiv.org

Подробнее об открытии молодого астронома

Coconuts-2b – это экзопланета, которая в 6 раз массивнее Юпитера. Кроме того, она очень холодная для своего типа – всего 160 градусов по Цельсию.

Планету удалось визуально обнаружить благодаря тому, что, вероятно, она достаточно молодая. Поэтому экзопланету можно непосредственно увидеть благодаря излучению, которое создается остаточным теплом, которое содержится с момента образования космического тела. Однако, выход энергии планеты более чем в 1 миллион раз слабее, чем у Солнца. Поэтому объект можно выявить только с помощью инфракрасного света с меньшей энергией.

Вращается Coconuts-2b вокруг маломассивного красного карлика на расстоянии около 6400 астрономических единиц. Это равняется более 968 миллиардам километров.

Coconuts-2b – ближайшая ли обнаруженная к Солнцу экзопланета?

Конечно, это не так, хотя некоторые ресурсы и указывают это. Ближайшая экзопланета к Земле, Proxima Centauri b, расположена на орбите вокруг ближайшей к нам звезды. Поэтому ближе ее могут оказаться разве что так называемые планеты-сироты. Но их обнаружить почти невозможно.

Действительно ли гавайский астроном – первооткрыватель планеты?

Объект, который теперь называется Coconuts-2b, был визуально открыт еще в 2011 году космическим телескопом Wide-Field Infrared Survey Explorer (WISE). Однако тогда он не был классифицирован как экзопланета на орбите вокруг звезды.

Достижение Zhoujian Zhang и его команды заключается именно в том, что они смогли снова визуально обнаружить этот объект и правильно его классифицировать. Благодаря гавайским ученым стало ясно, что это планета, которая гравитационно связана со звездой.