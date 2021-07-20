Над проблемой предсказания трехмерной структуры белковых молекул, которую называют одной из главных в биологии и медицине, ученые бились более 50 лет. Технология DeepMind делает это с точностью более 90 процентов.

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Открытый доступ и его перспективы

DeepMind, которая является дочерней компанией Google, опубликовала исходный код второй версии нейросети AlphaFold на Github.

Теперь даже небольшие компании и лаборатории смогут использовать нейросеть для решения задач, которые еще несколько лет назад были неподъемными даже для крупнейших корпораций и университетов.

Ученые более 50 лет пытались вычислить структуру белка, но терпели неудачу. Лишь в конце 2020 года компания DeepMind представила нейросеть AlphaFold, которая смогла предсказать трехмерную структуру белка с точностью до одного атома.

Одновременно журнал Science сообщил, что группа ученых из США, Канады и Европы открыла общий доступ к собственной нейросети RoseTTAFold. Она также предусматривает трехмерную структуру белка, но требует в разы меньше аппаратных ресурсов – 8 гигабайтов видеопамяти на каждый графический процессор вместо 24 гигабайтов у AlphaFold 2.

В чем заключается проблема предсказания структуры белка