В Сан-Франциско появились первые станции для замены аккумуляторов электромобилей. Разработчиком является стартап Ample, который создали бывшие инженеры Tesla и Google.

Компания построила пять станций замены аккумуляторов в районе залива Сан-Франциско. Каждая занимает два парковочных места. Пока ими могут пользоваться только водители Uber.

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В чем заключается идея

В 2013 году о такой же концепции говорила компания Tesla, но позже Маск отказался от нее, сосредоточив внимание на станциях Supercharger, которые на вебсайте компании названы "самой быстрой зарядной сетью в мире".

Для Tesla Model S на станции Supercharger нужно около 20 минут для зарядки аккумулятора до 50 процентов и 40 минут для зарядки до 80 процентов. Обычная зарядная станция может заряжать аккумулятор от 45 минут до 12 часов.

А вот станция Ample обеспечивает полную зарядку всего за 10 минут, в течение которых роботы с искусственным интеллектом заменяют разряженную батарею новой, тогда как водитель может просто сидеть в салоне автомобиля.

Ample утверждает, что ее батареи похожи на блоки Lego, которые могут подойти любому автомобилю.

Как работают новые станции: смотрите видео