В Австралии открыли новый вид гигантских птерозавров

Птерозавры, несмотря на распространенное мнение не были динозаврами. Они представляли собой отдельный ряд летучих пресмыкающихся, живших одновременно с динозаврами. Вымерли они 65 миллионов лет назад. Находки костей этих летучих рептилий – это редкость для Австралии. И все же находки случаются.

Размеры птерозавров отличались. Одни могли быть размером с кота, а другие – иметь размах крыльев 11 метров. Но открывают новые виды летучих пресмыкающихся редко, ведь их кости сохранились очень плохо. Поэтому открытие нового вида, который назвали Thapunngaka shawi, стало большим событием не только для Австралии, но и для всего мира. Более того, эта "птица" стала самым большим птерозавром Австралии, заняв достойное место рядом с Купером – самым большим динозавром континента.

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Подробнее об открытии

Охотник за окаменелостями Лен Шоу нашел нижнюю челюсть недалеко от города Квинсленд, Австралия, еще в 2011 году. И только сейчас по ней палеонтологи смогли описать новый вид птерозавров.

Проведя исследования, ученые обнаружили, что череп Thapunngaka shawi имел размер около 1 метра. А размах крыльев гиганта достигал 7 метров. Находку отнесли к группе Anhangueridae.

Ученые считают, что новооткрытый птерозавр имел в пасти около 40 острых зубов. Благодаря им животное могло охотиться или на рыбу, или на маленьких динозавров, ловко хватая их на лету.

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По сути, это был просто череп с длинной шеей, прикрепленный к паре длинных крыльев,

– говорит палеонтолог Тим Ричардс.

Тайна названия

Название огромного монстра Thapunngaka shawi тоже не простое:

Thapunngaka – это слово на языке коренных народов. Приблизительно это слово означает "пасть-копье".

Shawi – это проявление уважения к Лену Шоу, который нашел окаменевшую челюсть.

Thapunngaka shawi жили на территории современной Австралии около 113 – 110 миллионов лет назад.