Напомним, ранее мы рассказали о функции "Близкие друзья" – что это такое и как им пользоваться. Теперь расскажем о том, как убрать из вашей ленты надоедливые рекомендованные публикации от незнакомцев. Instagram позволяет это делать на ближайшие 30 дней.
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Как отложить рекомендации ленты на 30 дней
Весь алгоритм действий очень прост.
- Найдите в вашей новостной ленте любое рекомендованное сообщение, фото или видео. Они обозначаются соответствующей маркировкой.
- Над каждой такой публикацией находится крестик "Х" в верхней правой части. Нажмите на него.
- После этого вы увидите текст с несколькими предложениями. Например, можно отменить рекомендации, связанные с этой конкретной учетной записью или другими, отмеченными в публикации.
- В этом случае вам нужно выбрать пункт "Скрыть все рекомендованные сообщения в ленте на 30 дней".
- Выбрав необходимый пункт, вы увидите подтверждение, что соцсеть не покажет рекомендованные посты в течение 30 дней.
- Кстати, на каждом из этапов будет доступна кнопка отмены, если вы вдруг передумаете.
На первом этапе необходимо нажать на крестик / Скриншот 24 канала
На втором этапе необходимо выбрать соответствующее действие / Скриншот 24 канала
Подтверждение успешности отмены рекомендаций в новостной ленте / Скриншот 24 канала