Напомним, ранее мы рассказали о функции "Близкие друзья" – что это такое и как им пользоваться. Теперь расскажем о том, как убрать из вашей ленты надоедливые рекомендованные публикации от незнакомцев. Instagram позволяет это делать на ближайшие 30 дней.

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Как отложить рекомендации ленты на 30 дней

Весь алгоритм действий очень прост.

Найдите в вашей новостной ленте любое рекомендованное сообщение, фото или видео. Они обозначаются соответствующей маркировкой.

Над каждой такой публикацией находится крестик "Х" в верхней правой части. Нажмите на него.

После этого вы увидите текст с несколькими предложениями. Например, можно отменить рекомендации, связанные с этой конкретной учетной записью или другими, отмеченными в публикации.

В этом случае вам нужно выбрать пункт "Скрыть все рекомендованные сообщения в ленте на 30 дней".

Выбрав необходимый пункт, вы увидите подтверждение, что соцсеть не покажет рекомендованные посты в течение 30 дней.

Кстати, на каждом из этапов будет доступна кнопка отмены, если вы вдруг передумаете.



На первом этапе необходимо нажать на крестик / Скриншот 24 канала



На втором этапе необходимо выбрать соответствующее действие / Скриншот 24 канала



Подтверждение успешности отмены рекомендаций в новостной ленте / Скриншот 24 канала

Отметим, что очистка ленты от предложенных публикаций не помешает видеть многочисленные рекламные объявления, которыми Instagram в последнее время наполнился в невероятных количествах. Однако это удобный способ хотя бы немного лучше контролировать собственную новостную ленту.