Как отключить геолокацию в телефоне: инструкция для пользователей iOS и Android
Одной из главных настроек безопасности в вашем телефоне является геолокация. Она позволяет приложениям узнавать ваше точное местоположение.
24 канал уже писал о пользе геолокации в смартфонах. Однако есть ситуации, когда ее нужно выключить.
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Для чего выключать геолокацию
Прежде всего стоит отметить, что возможность отключения геолокации может предоставляться для каждого приложения отдельно. При первом открытии приложения система запрашивает разрешения к соответствующим данным. Пользователь может предоставить разрешение для отдельных приложений.
Кроме предотвращения передачи персональных данных владельца смартфона, которые могут использоваться, например, для таргетинга рекламы, отключение геолокации полезно и с практической точки зрения. Постоянно работающий GPS использует много энергии, поэтому ограничение активности служб навигации и других сервисов поможет продлить время работы смартфона, когда это нужно.
Как отключить геолокацию на Android
- Конкретный способ зависит от оболочки операционной системы, которую каждый производитель самостоятельно устанавливает на свой смартфон.
- Однако во всех случаях это будет специальное меню.
- Чтобы легко его найти, воспользуйтесь строкой поиска в разделе Настройки.
- Разные компании могут по-разному называть эту настройку. Например, в смартфонах Xiaomi это "местоположение", а у Samsung – "расположение". Также можно попробовать такие варианты как "Геолокация", "GPS" и другие синонимы.
Как отключить геолокацию в телефоне / Скриншот 24 канала
- После того как необходимое меню открыто, необходимо выключить соответствующий переключатель.
Вот такой переключатель необходимо сделать серым / Скриншот 24 канала
Другой способ позволяет выключать геолокацию для каждого приложения в отдельности. Для этого найдите в настройках раздел "Разрешения" – "Геоданные". Система покажет все установленные приложения. Открывая необходимые вам, можно разрешить или же запретить доступ к геоданных.
Выборочное отключение геолокации для приложений / Скриншот 24 канала
Как отключить геолокацию на iOS
- Способ в этом случае очень похож.
- В разделе "Параметры" - "приватность" вашего смартфона найдите меню "службы локации".
- Измените соответствующий переключатель.
- Кроме того, ниже вы сможете видеть список приложений для выборочного отключения доступа к данным местоположения.