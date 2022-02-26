24 канал уже писал о пользе геолокации в смартфонах. Однако есть ситуации, когда ее нужно выключить.

Интересно "Мы решили провести операцию специально для вас" – хакеры Anonymous обратились к Путину

Для чего выключать геолокацию

Прежде всего стоит отметить, что возможность отключения геолокации может предоставляться для каждого приложения отдельно. При первом открытии приложения система запрашивает разрешения к соответствующим данным. Пользователь может предоставить разрешение для отдельных приложений.

Кроме предотвращения передачи персональных данных владельца смартфона, которые могут использоваться, например, для таргетинга рекламы, отключение геолокации полезно и с практической точки зрения. Постоянно работающий GPS использует много энергии, поэтому ограничение активности служб навигации и других сервисов поможет продлить время работы смартфона, когда это нужно.

Как отключить геолокацию на Android

Конкретный способ зависит от оболочки операционной системы, которую каждый производитель самостоятельно устанавливает на свой смартфон.

Однако во всех случаях это будет специальное меню.

Чтобы легко его найти, воспользуйтесь строкой поиска в разделе Настройки.

Разные компании могут по-разному называть эту настройку. Например, в смартфонах Xiaomi это "местоположение", а у Samsung – "расположение". Также можно попробовать такие варианты как "Геолокация", "GPS" и другие синонимы.

Как отключить геолокацию в телефоне / Скриншот 24 канала

После того как необходимое меню открыто, необходимо выключить соответствующий переключатель.

Вот такой переключатель необходимо сделать серым / Скриншот 24 канала

Другой способ позволяет выключать геолокацию для каждого приложения в отдельности. Для этого найдите в настройках раздел "Разрешения" – "Геоданные". Система покажет все установленные приложения. Открывая необходимые вам, можно разрешить или же запретить доступ к геоданных.

Выборочное отключение геолокации для приложений / Скриншот 24 канала

Как отключить геолокацию на iOS

Способ в этом случае очень похож.

В разделе "Параметры" - "приватность" вашего смартфона найдите меню "службы локации".

Измените соответствующий переключатель.

Кроме того, ниже вы сможете видеть список приложений для выборочного отключения доступа к данным местоположения.

Отключение службы геолокации на iOS / Фото Apple